В Нью-Йорке жителям будут платить по $100 за прививку от коронавируса
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В Нью-Йорке жителям будут платить по $100 за прививку от коронавируса

11:32:387/29/2021Фото: pixabay
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Вознаграждение можно получить в любом городском пункте вакцинации.

За прививку начнут платить деньги
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Мэрия Нью-Йорка сообщила о том, что уже с завтрашнего дня, 30 июля, местные жители начнут получать по 100 долларов за прививку первым компонентом вакцины от коронавируса.

- Сделайте укол первой дозой вакцины от COVID-19 в одном из городских пунктов вакцинации и получите $100, — говорится в сообщении. Получить деньги за инъекцию можно в одном из 443 пунктов вакцинации.

Также глава города Билл де Блазио отметил, что для удовлетворения спроса жителей на препараты от коронавируса медики специально запаслись 10 млн доз вакцины.

- Теперь мы подсластили пилюлю, — прокомментировал глава города предстоящую акцию.

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