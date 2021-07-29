В Нью-Йорке жителям будут платить по $100 за прививку от коронавируса

Мэрия Нью-Йорка сообщила о том, что уже с завтрашнего дня, 30 июля, местные жители начнут получать по 100 долларов за прививку первым компонентом вакцины от коронавируса.
- Сделайте укол первой дозой вакцины от COVID-19 в одном из городских пунктов вакцинации и получите $100, — говорится в сообщении. Получить деньги за инъекцию можно в одном из 443 пунктов вакцинации.
Также глава города Билл де Блазио отметил, что для удовлетворения спроса жителей на препараты от коронавируса медики специально запаслись 10 млн доз вакцины.
- Теперь мы подсластили пилюлю, — прокомментировал глава города предстоящую акцию.