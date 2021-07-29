Возле лифта на женщину с ребенком набросился агрессивный пес в Новосибирске. Смотрите видео
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Возле лифта на женщину с ребенком набросился агрессивный пес в Новосибирске. Смотрите видео

2:22:297/29/2021,София МальцеваФото: Скриншот
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"После этого вызвал полицию. Взяли объяснение и сказали ожидать участкового. Спустя 2 дня так никакого участкового и не было", - рассказывает подписчик.

Собака чуть не укусила женщину с ребенком

25 июля на улице Кошурникова, 41 в Новосибирске собака чуть не напала на женщину с ребенком. Рядом оказался хозяин, который вовремя ее сдержал. О происшествии сообщил подписчик группы “АСТ-54” во Вконтакте, прикрепив дополнительно запись с видеокамеры многоэтажного дома.

- После этого вызвал полицию, которая оперативно отреагировала, спасибо. Взяли объяснение и сказали ожидать участкового. Спустя 2 дня так никакого участкового и не было. С владельцем собаки также пообщались, но он уверен, что ему за это ничего не будет и так делает постоянно: заходит со здоровой собакой в подъезд, снимает ошейник, не надевает намордник — это уже не первый случай, - рассказывает подписчик.

При этом, жители города, по праву считают собаку меньше всего виноватой в этой ситуации. Поскольку воспитание и содержание ее в наморднике полностью зависит от хозяина. Мнение сибиряков доказывает не первый случай нападения бойцовских пород на людей, из-за проявления халатности хозяина в отношении других людей. Поэтому многие могут столкнуться с агрессивным поведением домашних животных — в основном, собак.

Напоминаем, “Курьер. Среда. Бердск” сообщали как у одного из домов на ул. Котовского в Бердске на мальчика напала собака. Животное принадлежало местному жителю, оставившему животное без присмотра во дворе своего дома. Стало известно, что пес сорвался с цепи. По этому поводу было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Бердске собаки нередко нападают на людей. И бывает, что особо опасными оказываются именно хозяйские собаки. Так, дошло до суда и приговора уголовное дело по нападению псов на марафонца Варакуту в Новом поселке. Агрессивные собаки сняли с него скальп. Пострадавшему пришлось несколько лет лечиться. Деньги за пластические операции суд взыскал с владельца собак - несколько сот тысяч рублей.

Справка:
Существует ряд правил, которые обязаны соблюдать хозяева собак.

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.
При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.
Кроме того, с 2020 года в силу вступило еще одно требование.
- Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.

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