Пес разорвал малышу лицо в Бердске: СК возбудил уголовное дело по факту нападения собаки
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Пес разорвал малышу лицо в Бердске: СК возбудил уголовное дело по факту нападения собаки

8:04:114/21/2021Фото: СКР
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Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. На 21 апреля пострадавший ребенок все еще находится в отделение челюстно-лицевой хирургии облбольницы.

СК возбудил уголовное дело после нападения собаки на ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в Бердска. Об этом сообщила 21 апреля старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

По ее словам, это стало возможным по результатам проведенной проверки, организованной после публикации "Курьер. Среда. Бердск" о травмировании 5-летнего мальчика в результате нападения собаки. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Как рассказывал "Курьер. Среда Бердск",  18 апреля  у одного из домов на ул. Котовского в Бердске на мальчика напала собака. Животное принадлежит местному жителю, оставившему животное без присмотра во дворе своего дома. Стало известно, что пес сорвался с цепи.

-Мальчик с множественными укушенными ранами лица был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии государственной Новосибирской областной клинической больницы, - подтвердила Кулешова.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. На 21 апреля пострадавший ребенок все еще находится в больнице. Следствию предстоит оценить  действия владельца собаки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в воскресенье собака в ошейнике укусила малыша за лицо, порвала ему щеку. Пес набросился на ребенка, когда тот вышел со двора своего дома на улицу. Его спасла бабушка, выбежавшая на крики внука.

Не исключено, что пострадавшему мальчику предстоит пластическая операцию. Родные пострадавшего малыша сообщили, что раньше никогда не видели этого агрессивного пса на своей улице.

Бердские полицейские уже установили владельца пса. - Хозяева собаки установлены. Выясняем причины, почему собака оказалась на улице. Устанавливаются все факты и подробности происшествия. Проводятся следственные действия, - пояснил "Курьер. Среда. Бердск" во вторник замначальника отдела МВД по Бердску  Сергей Волгин.

Напомним, что в Бердске собаки нередко нападают на людей. И бывают, что "людоедами" оказываются именно хозяйские собаки. Так, дошло до суда и приговора уголовное дело по нападению псов на марафонца Варакуту в Новом поселке. Агрессивные псы сняли в него скальп. Пострадавшему пришлось несколько нет лечиться. Деньги за пластические операции суд взыскал с владельца собак - несколько сот тысяч рублей.

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