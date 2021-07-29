Росприроднадзор объяснил, почему река Бердь под Бердском превратилось в Мальдивы с масляными пятнами
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Росприроднадзор объяснил, почему река Бердь под Бердском превратилось в Мальдивы с масляными пятнами

3:35:117/29/2021Фото: Алексея Носова
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В ведомстве дали исчерпывающий ответ.

Обское море превратилось в Мальдивы

Сибирское межрегиональное отделение Росприроднадзора объяснило ситуацию с масляными пятнами в акватории реки Бердь. Ответ в администрацию Искитимского района поступил вчера, 28 июля. Был произведен отбор гидробиологических проб. На момент пробоотбора локальных пятен загрязнения не обнаружено, однако наблюдается массовое цветение сине-зеленых водорослей.

- Процессы массового цветения фитопланктона наблюдаются в летний период в Бердском заливе ежегодно, как правило, с середины июня до начала сентября. По наблюдениям 2012-2015 гг. численность фитопланктона в поверхностном слое воды в Бердском заливе в дневные часы может превышать 200 млн. клеток/л, а биомасса в местах скопления достигала 70 г/м3. В результате образуются обширные пятна ярко-зеленого или изумрудного цвета. При разложении биомассы водорослей зачастую ощущается «химический» запах. Согласно сведениям о результатах испытаний проб воды, отобранных 01.07.2021 г., зафиксированы высокие показатели ХПК, pH (так называемое «защелачивание» воды), содержание аммонийного азота, которое повышается при разложении водорослей. Также был произведен отбор проб (образцов) природной воды Новосибирского водохранилища (Бердский залив) в пяти точках акватории, в том числе выше и ниже по течению от трубчатого переезда на о. Огуречный. Согласно результатам лабораторных испытаний, установлено наличие превышения концентраций ЗВ (загрязняющих веществ), - говорится в документе.

Напомним, в районе села Морозово обнаружили загрязнение воды между Бердском и Искитимом - в Фейсбуке на это обратил внимание жителей Алексей Носов. Жуткая маслянистая пленка разлилась по воде прямо перед потеплением - купаться в такой воде даже просто страшно.

- Экологическая катастрофа?! Этот ужас нам прислали сегодня жители Морозово. Масляное пятно мутной "химической" жижи разлилось по Берди. Плёнка тянется на несколько километров и течение медленно несёт его в Обь, "отравляя" на своём пути всё живое? Мы с местными жителями срочно связались с Минприроды НСО и Росприроднадзором, отобрали пробы этой дряни, которые в ближайшее время отдадим в лабораторию на экспертизу. Выясним химсостав и найдём виновника. Местные говорят, что слив этот якобы в Искитиме, и что это не первый случай уже. Постараемся, чтобы он был последним, - сообщил Алексей Носов на своей странице 1 июля.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" обратилась за комментариями о масляной пленке во всех ведомства - везде о такой проблеме знают - вероятно, информация дошла до ведомств действительно очень быстро.

- Известно, что пятно есть, оно выше Бердска, так что об этом должны знать больше искитимские ведомства, - сообщил 2 июля редакции "Курьер. Среда. Бердск" главный специалист управления природными ресурсами Андрей Неустроев.

Пятно находилось на территории Искитимского района, на него пожаловались жители села Морозово. Река Бердь была обследована, видимые источников загрязнения не обнаружено, - пояснили редакции 2 июля в отделе экологического и земельного контроля Искитима.

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