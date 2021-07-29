799 человек скончались от коронавируса в России за сутки на 29 июля
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799 человек скончались от коронавируса в России за сутки на 29 июля

4:00:127/29/2021Фото: pixabay
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Всего в стране выявили 21 870 новых зараженных.

Зараженных становится меньше, умерших больше
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня 29 июля оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за прошедшие сутки в стране выявили 21 870 новых зараженных. Отметим, что вот уже несколько дней эта цифра продолжает снижаться. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3356, Санкт-Петербурге - 1925, Подмосковье – 1325.

Также за минувшие сутки в РФ подтверждены 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 156 977. В частности, в Москве - 79, Санкт-Петербурге - 64, Подмосковье и Краснодарском крае - по 30.

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