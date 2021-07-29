Онкоцентр в ЦГБ Бердска перед открытием проконтролирует региональный минздрав

Минздрав региона проконтролирует организацию онкоцентра на базе Бердской ЦГБ. Для этого в Бердск 30 июля приедет замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Он посмотрит ход ремонтных работ в Центре амбулаторной онкологической помощи на базе в поликлинике больничного городка в Микрорайоне. Отделение открывается в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", стоимость ремонтных работ для перепрофилирования помещений под онкоцентр составляет 36 млн рублей.
Создание центра амбулаторной онкологической помощи в ЦГБ Бердска предусмотрено в региональном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями». По этой программе, входящей в нацпроект «Здравоохранение», онкоцентры открываются в Новосибирской области с 2019 года. На 2021-й запланировано развитие сети амбулаторной онкологической помощи не только в Бердске, но и в Искитимской и Тогучинской горбольницах.
Предполагается, что благодаря сети онкоцентров, выявляемость рака на ранней стадии в 2024 году (до этого времени рассчитана программа) в Новосибирской области достигнет 63%. По официальным данным, в 2017 году этот показатель равнялся 53%. А летальность среди пациентов со злокачественными образовании понизится до 17,3% (в 2017-м было 24,6%). Согласно майским указам президента Владимира Путина от 2018 года, смертность от онкологии в Новосибирской области должна снизиться в 2024 году до 185 человек на 100 тыс. населения (в 2017-м было 217).