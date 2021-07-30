Коронавирус попал в Европу в октябре 2019 года, заявили ученые Италии

Согласно дополнительным исследованиям, которые ставят под сомнение истинное происхождение Covid, коронавирус мог циркулировать в Италии в октябре 2019 года, пишет dailymail.co.uk
Китай не предупреждал мир о таинственном вирусе, циркулирующем в Ухане - городе в центре пандемии - до декабря 2019 года.
Официальные лица Пекина утверждают, что вирус возник в середине декабря. Но с тех пор в этом заявлении было обнаружено множество исследований.
Теперь повторное тестирование десятков образцов крови итальянских пациентов показывает, что инфекция была широко распространена в Италии за несколько месяцев до того, как кто-либо узнал о вирусе.
Результаты показали, что кровь одного больного раком, первоначально взятая в октябре 2019 года, содержала антитела, борющиеся с Covid.
Эксперты заявили, что их открытие «является правдоподобным сигналом», что вирус распространился намного раньше, чем предполагалось ранее, но заявили, что необходимы другие доказательства, чтобы доказать это.
Были обнаружены только низкие уровни антител, из-за чего трудно сделать вывод о том, что у пациентов определенно был Covid в то время.
Ученые в Милане признали, что результаты могли быть ложноположительными, а эксперты, не участвовавшие в исследовании, предположили, что другие коронавирусы, циркулирующие в то время, могли вызвать иммунный ответ.
Covid официально не достиг Европы до февраля прошлого года, но истинные сроки пандемии остаются под пристальным вниманием.
Также ведутся дебаты по поводу источника Covid, причем Китай неоднократно настаивает, что вирус естественным образом передается людям от летучих мышей. Но наблюдатели утверждают, что, возможно, вирус каким-то образом просочился из лаборатории высоких технологий в центре Ухани.
Ученые из Istituto Nazionale Tumori первоначально проверили образцы крови 959 пациентов для выявления рака легких.
В прошлом году они повторно проверили те же образцы, чтобы найти следы вируса, и обнаружили, что 111 действительно содержат антитела Covid.
Впоследствии Всемирная организация здравоохранения попросила их повторно проанализировать образцы.
Эксперты отправили 29 образцов, некоторые из которых были положительными, в лабораторию VisMederi в Италии, которая является аффилированной с ВОЗ, и Университетом Эразма в Нидерландах.
Затем исследователи сравнили результаты с аналогичным количеством контрольных образцов, взятых в 2018 году.
Ученые из VisMederi и Erasmus обнаружили, что три образца оказались положительными на антитела IgM к Covid, которые часто возникают в течение нескольких дней после заражения человека.
Доказательства теории утечки из лаборатории Ухани
Статья в уважаемом журнале Science от 14 мая дала толчок недавнему всплеску интереса к теории лабораторных утечек.
Около 18 экспертов написали в журнале, что «мы должны серьезно относиться к гипотезам как о естественных, так и о лабораторных побочных эффектах, пока у нас не будет достаточно данных».
Позже в том же месяце исследование британского профессора Ангуса Далглиша и норвежского ученого доктора Биргера Соренсена заявило, что в течение года имелось «prima facie свидетельство ретро-инженерии в Китае».
Исследование включало обвинения в «преднамеренном уничтожении, сокрытии или заражении данных» в китайских лабораториях.
Он последовал за заявлениями Генерального директора ВОЗ, США и ЕС о том, что необходимо и возможно добиться большей ясности в отношении происхождения этой пандемии.
Ранее эта теория отвергалась большинством экспертов как заговор, отчасти из-за ее связи с президентом Дональдом Трампом.
В мае президент Джо Байден приказал провести полное расследование происхождения пандемического вируса и потребовал от ученых выяснить, правдива ли эта теория.
Днем ранее глава Всемирной организации здравоохранения настаивал на том, что теория о том, что ковид возник из лаборатории в Ухане, не исключена - поскольку он сказал, что Китай должен помочь раскрыть тайну из «уважения» к мертвым.
Генеральный директор организации, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, предположил, что Пекин не сотрудничал в полной мере, поскольку он призвал к большей «прозрачности» в продолжающемся расследовании.
Доказательства против теории
Некоторые другие члены научного сообщества продолжают предполагать, что вирус может иметь только естественное происхождение.
В серии недавних публикаций указывалось, что вирус эволюционировал у животных, прежде чем был передан человеку, так же, как и все другие ранее открытые коронавирусы.
Первое исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что с мая 2017 года по ноябрь 2019 года на четырех рынках в Ухани было продано около 47000 диких животных 38 видов.
Авторы, в том числе доктор Крис Ньюман, эколог-эволюционист из Оксфордского университета, заявили, что доказательства показали, что в Ухани существуют условия для передачи вируса от животного человеку.
Но они признали, что нет никаких доказательств того, что Sars-CoV-2 присутствовал или возник у кого-либо из этих животных.
Совместное расследование Всемирной организации здравоохранения и Китая также пришло к выводу, что «весьма вероятно», что вирус перешел от летучих мышей к людям через пока еще неизвестного животного-посредника.