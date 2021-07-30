Мэр Бердска Шестернин: Не точечная застройка, а "Театральный сквер" появится за ГДК
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Мэр Бердска Шестернин: Не точечная застройка, а "Театральный сквер" появится за ГДК

9:41:467/30/2021Фото: berdsk.nso.ru
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Обсуждается реконструкция Городского дома культуры, в которую войдет благоустройство соседнего сквера, заросшего огромными кленами. Глава города поручил плотнее работать с населением.

За Домом культуры идет благоустройство сквера

Мэр Бердска Евгений Шестернин встретился с директором отдела культуры Оксаной Мокриенко и директором Городского центра культуры и досуга Еленой Рущиковой. Они обсудили благоустройство сквера за Домом культуры, который вызывает беспокойство горожан.  ⠀

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на этой неделе там началась плановая вырубка старых кленов. По словам Рущиковой, аварийные деревья вырубаются с целью благоустройства сквера. При этом опасность деревьев для окружающих, в том числе для детей, играющих на соседних дворовых площадках подтвердили в управлении природными ресурсами Бердска после комиссионного обследования.

Шестернин поручил информировать населения, особенно местных жителей, о предстоящих в парке работах, сообщили в пресс-центре мэрии. По словам градоначальника, необходимо провести собрания со старшими по домам, показать им акты о признании деревьев аварийными, разместить информационные щиты с планом будущего озеленения и благоустройства сквера. ⠀

29 июля в минкультуры Новосибирской области состоялась встреча по вопросу создания на базе ГЦКиД театра с многофункциональным центром культурного развития. Предполагается, что во время реконструкции Дома культуры территория за ним будет тематически благоустроена в "Театральный сквер".

По информации из мэрии, в ближайшее время планируется высадить новые деревьев с привлечением бердчан.

Площадка между домами №26 на ул. Лелюха и №11 на ул. Первомайской заросла кленами. Но местные жители, увидевшие вырубку, подозревают, что вместо сквера здесь появятся жилые дома. Елена Рущикова заверила, что никакой точечной застройки не будет. Тоже самое подтвердил и мэр Бердска.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ЖКХ несколько лет ведут борьбу с аварийными тополями. По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, за 5 лет вырубили порядка 1000 тополей.

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