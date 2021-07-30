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Главврача ковидного госпиталя обвиняют в уголовных преступлениях

12:44:067/30/2021Фото: pixabay
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Юрист из Москвы написала на него заявления в Следственный комитет и ФСБ.

Юристу не понравились слова врача о непривитых людях
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Московский юрист Елена Чекан обратилась в свердловское УФСБ и областной Следственный комитет с просьбой привлечь к уголовной ответственности главного врача екатеринбургской больницы № 40 Александра Прудкова. Она считает, что главврач дискриминирует непривитых. Это связано с его выступлением на заседании общественной палаты Екатеринбурга. Тогда врач сказал, что оказывать медицинскую помощь нужно только привитым, причем это правило нужно закрепить на государственном уровне. Это крайне не понравилось юристу.

По мнению юриста, врач совершил преступления, предусмотренные статьями 282 и 136 Уголовного кодекса РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а также «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».

В региональном минзраве отметили, что слова Александра Прудкова являются частным мнением и в больнице принимают пациентов вне зависимости от того, привиты ли они.

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