Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская опровергла дефицит лекарств в ковидном госпитале для лечения больных коронавирусом

Бердчане, попавшие в ковидный госпиталь, и их родственники жалуются «Курьер. Среда. Бердск» на то, что в больнице не хватает лекарств, что сами врачи предлагают им покупать необходимые для лечения медикаменты. Однако главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская 30 июля опровергла наличие дефицита.
- У нас полностью закуплены все препараты, которые нужны для лечения. В этом году у нас используются уже новые рекомендованные препараты, например, ремдесивир, который не использовался ни в первую, ни во вторую волну (коронавируса — прим. ред.). Его просто не было на рынке. Поэтому для лечения пациентов антибактериальные, антикоагулянтные, противовирусные препараты все есть, - ответила Дробинская на вопросы журналистов.
Но вместе с тем есть факты, что люди сами покупают лекарства. При этом медики не говорят об отсутствии нужных лекарств, а просто предлагают купить, «если есть возможность».
- Может врачи просто молчат, что препаратов нет?
- Мы контролируем ежедневно. Мы каждый день подаем информацию на уровень минздрава о наличии препаратов. В больничной аптеке есть абсолютно все препараты, которые необходимы для лечения коронавирусной инфекции на сегодняшний день, - пояснила Дробинская.
При этом она отметила, что есть серьезные ограничения для применения тех или иных медикаментов.
- Чаще всего (в ковидный госпиталь — прим. ред.) попадают пациенты пожилого возраста, у которых уже исходно ослаблен иммунитет, которые не решали вопрос по вакцинации. А это категория риска. Даже если на фоне вакцинации будет наличие инфицирования, то, как правило, значительно легче протекает инфекция. Потому что вырабатываются антитела. А вирус мутирует, модифицируется, и протоколы лечения совершенно другие, - прокомментировала главный врач Бердской горбольницы.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с начала 2021 года в Бердске скончались от коронавируса 42 человека. Еще по 36 умершим пока проходит экспертиза, чтобы подтвердить или опровергнуть смерть от ковида.