"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полиции

Бывший полицейский, которого подозревают в убийстве 15-летней школьницы, признался в ее убийстве. По словам задержанного он потерял рассудок в тот момент, когда девушка начала кричать и набросилась на него.
Как пояснил подполковник, он возвращался с рыбалки, внезапно перед ним оказалась девушка, которая едва не попала под колеса машины. Задержанный рассказывает, что он вышел из салона, а девушка набросилась с кулаками, начала драться и кричать. Вследствие неожиданного приступа агрессии полицейский начал наносить удары ножом.
О погибшей говорят, что она была неконфликтной и активной, воспитывалась отцом после смерти матери. Погибшая - единственный ребенок в семье.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее в СМИ появилась информация, что между подозреваемым и убитым была связь, так как девушку видели в машине полицейского ранее. Пока данная информация не подтверждается.
Расследование дела о смерти школьницы стоит на контроле в прокуратуре Самарской области.
Позже стало известно, что подозреваемого уволили из органов внутренних дел.
"Сегодня сотрудниками оперативно-разыскной части СБ ГУ МВД России по Самарской области по подозрению в причастности к совершению противоправного деяния был задержан сотрудник органов внутренних дел. По результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
В следственном управлении СК РФ по региону сообщили предварительные данные, что между подозреваемым и убитой девочкой не было близких отношений.
"По предварительным данным, сведения о наличии у них близких отношений не соответствуют действительности", - сообщили в пресс-службе.
Ранее местные СМИ сообщали, что мужчина встречался с девочкой, а после того, как она решила раскрыть это, он убил ее.