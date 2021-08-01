Движение на Бердском шоссе ограничат с 1 августа ради строительства объездной дороги

Из-за строительства объездной дороги на месяц ограничат движение на Бердском шоссе, сообщили в мэрии Новосибирска. Временное ограничение движения связано с обустройством подъездной дороги на участок ООО «Новосибирскстройинвестпроект».
C 1 августа по 1 сентября будет сужена на два метра проезжая часть Бердского шоссе в районе здания №2/6.
-Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, - предупредили в мэрии.
Напомним, что ремонтировать трассу, связывающую Бердск и Новосибирск, начали летом 2020 года по нацпроекту.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", каждый вечер в последние дни на Бердском шоссе стоят пробки в направлении Бердска - новосибирцы рвутся на пляж.