Движение на Бердском шоссе ограничат с 1 августа ради строительства объездной дороги
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Движение на Бердском шоссе ограничат с 1 августа ради строительства объездной дороги

10:35:348/1/2021
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Временные ограничения продлятся месяц - будет сужена на два метра проезжая часть Бердского шоссе.

Бердское шоссе отремонтируют в рамках нацпроекта с применением специально подобранной асфальтобетонной смеси

Из-за строительства объездной дороги на месяц ограничат движение на Бердском шоссе, сообщили в мэрии Новосибирска.  Временное ограничение движения связано с обустройством подъездной дороги на участок ООО «Новосибирскстройинвестпроект».

C 1 августа по 1 сентября будет сужена на два метра проезжая часть Бердского шоссе в районе здания №2/6.

-Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, - предупредили в мэрии.

Напомним, что ремонтировать трассу, связывающую Бердск и Новосибирск, начали летом 2020 года по нацпроекту.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", каждый вечер в последние дни на Бердском шоссе стоят пробки в направлении Бердска - новосибирцы рвутся на пляж.

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