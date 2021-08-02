Москва потеряла из-за пандемии коронавируса 600 млрд рублей, заявил мэр Собянин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Москва потеряла из-за пандемии коронавируса 600 млрд рублей, заявил мэр Собянин

8:48:118/2/2021Фото: pixabay
0

"За полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу", - сообщил градоначальник.

Москва потеряла 600 млрд из-за коронавируса
Сюжет: Третья волна коронавируса
Как симптомы коронавируса отличаются у мужчин и женщин

Как симптомы коронавируса отличаются у мужчин и женщинЖертвами коронавируса стали 8 человек за сутки на 1 августа в Новосибирской области. Кто они?Ещё 444 новости

Глава Москвы Сергей Собянин рассказал, что «цена пандемии» для столицы превысила 600 миллиардов рублей.

- Мы недополучили 200–250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу, - сообщил мэр.

Что касается обязательной вакцинации 60% работников, Собянин заявил, что тотальные проверки в этом отношении не планируются – поставленные цели и так достигнуты. За последние три недели темпы вакцинации в Москве и области существенно выросли.

Какие особенности русских очень раздражают американцев
«Русские должны ответить за всё»: что говорят о провале команд РФ
С какой просьбой обратились крымские татары к Турции
И года не прожили: что разрушило брак Олешко
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
5 признаков, что смерть уже близка
Двое взрослых и трое детей погибли в один миг в РФ
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Выходка кота вынудила людей позвонить в полицию
пандемиякоронавирусфинансовые потери
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы сделали прививку от ковида?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Картинки в Ильин день 2 августа 2021 года для каждого Ильи среди знакомых и родных
8:39:58 8/2/2021
Картинки в Ильин день 2 августа 2021 года для каждого Ильи среди знакомых и родных
Какой сегодня церковный праздник 2 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:39 8/2/2021
Какой сегодня церковный праздник 2 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 августа 2021 в России и мире
7:40:34 8/2/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 августа 2021 в России и мире
2 августа - Ильин день: с именинами каждого Ильюшу поздравляем стихами и открытками
7:02:53 8/2/2021
2 августа - Ильин день: с именинами каждого Ильюшу поздравляем стихами и открытками
БердскИльин день в Бердске: разразится ли гроза 2 августа
6:35:04 8/2/2021
Ильин день в Бердске: разразится ли гроза 2 августа
Сколько плиток шоколада и бокалов вина в неделю не вредят здоровью, рассказала диетолог
6:00:07 8/2/2021
Сколько плиток шоколада и бокалов вина в неделю не вредят здоровью, рассказала диетолог
Картинки и сердечные поздравления с Днем ВДВ 2 августа 2021 года
5:49:16 8/2/2021
Картинки и сердечные поздравления с Днем ВДВ 2 августа 2021 года
С Ильиным днем 2 августа загадочные картинки и добрые пожелания для всех
5:38:10 8/2/2021
С Ильиным днем 2 августа загадочные картинки и добрые пожелания для всех
Единственный симптом коронавируса, который чаще встречается у вакцинированных людей с COVID-19
5:30:49 8/2/2021
Единственный симптом коронавируса, который чаще встречается у вакцинированных людей с COVID-19
Как симптомы коронавируса отличаются у мужчин и женщин
5:00:39 8/2/2021
Как симптомы коронавируса отличаются у мужчин и женщин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Можно ли ходить на кладбище и работать на огороде 1 августа в день обретения мощей Серафима Саровского?На месте Серафимо-Дивеевского монастыря, который был основан святым Серафимом сегодня хранятся его мощи, а также остался действующим святой источник, купание в котором приносит людям долгожданное исцеление.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '