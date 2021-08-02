Москва потеряла из-за пандемии коронавируса 600 млрд рублей, заявил мэр Собянин

Глава Москвы Сергей Собянин рассказал, что «цена пандемии» для столицы превысила 600 миллиардов рублей.
- Мы недополучили 200–250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу, - сообщил мэр.
Что касается обязательной вакцинации 60% работников, Собянин заявил, что тотальные проверки в этом отношении не планируются – поставленные цели и так достигнуты. За последние три недели темпы вакцинации в Москве и области существенно выросли.