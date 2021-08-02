35-летнего пациента убил коронавирус в Новосибирской области за сутки на 2 августа
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35-летнего пациента убил коронавирус в Новосибирской области за сутки на 2 августа

2:59:218/2/2021Фото: pixabay
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Всего в регионе выявили 195 новых зараженных.

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Оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о заболевших в регионе. Так, за минувшие сутки в области выявили 195 новых зараженных коронавирусом. . 44 813 пациентов выздоровели (+42 за сутки).Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 35 лет, 64 года, 66 лет, 73 года и женщины в возрасте 59 лет, 71 год, 72 года, 79 лет, 81 год, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 358 человек.

В инфекционные отделения с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 805 пациентов, в том числе 60 детей. В отделениях реанимации находятся 350 человек. На ИВЛ – 46 пациентов. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 812 обращений.

Напомним, на 1 августа 2021 в России, лабораторно подтверждено — 6 288 677 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 5 625 890 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 159 352 человек. По официальной статистике коронавируса в России, в период с 31 по 1 августа 2021 количество заболевших COVID-19 — 22 804, выздоровлений — 17 271, смертей — 789.

В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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