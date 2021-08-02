На мусорной свалке Бердска новый директор: Образцовым признал Росприроднадзор полигон ТКО
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На мусорной свалке Бердска новый директор: Образцовым признал Росприроднадзор полигон ТКО

5:27:368/2/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Теперь муниципальное «Спецавтохозяйство» возглавляет Марина Вишневская. Бывший руководитель Константин Букреев уехал в Крым. Свалка способна принимать мусор еще 25 лет.

Мусорную свалку Бердска признал образцовой Росприроднадзор

Почти весь июль бердский мусорный полигон проверял Росприроднадзор. Надзорный орган признал свалку образцовой.

- Сказали, что у нас образцово-показательный полигон, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» 2 августа новый руководитель муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», которое курирует свалку, Марина Вишневская.

Ее назначил глава города в середине мая 2021 года. И пока она исполняет обязанности директора САХ. Вероятно, по истечении испытательного срока Марина Михайловна станет руководителем без приставок. Но это прерогатива мэра Бердска

По ее словам, за последние два месяца, удалось сделать очень много — поставили забор со стороны дачного общества «Бердь», поставили информационные таблички, получили разрешение на земляные работы, провели инструментальные замеры площади «тела» полигона.
- Теперь мы абсолютно точно знаем, где именно проходят границы полигона — до сантиметра, - констатирует Вишневская.

Осталось поставить забор со стороны Искитима. Но этот вопрос упирается в финансы. По проекту мощности свалки иссякнут в 2031 году. Однако в реальности существовать бердский мусорный полигон может еще лет 25, уверена Марина Вишневская:
- Площади позволяют, технология позволяет. Не оставляем идею сооружения сортировочной линии. А тогда срок работы полигона еще увеличится.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», предыдущий замдиректора Константин Букреев в 2018 году пригласил суперпрофессионала из Новосибирска Александра Сосницкого. Он тогда работал на Гусинобродской мусорной свалке. Технолог внедрил новый способ утилизации мусора. И с тех пор на бердском полигоне не было ни одного возгорания.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», Букреев сменил место жительства, переехав в Крым. А Сосницкий продолжает работать в Бердске.

Марина Вишневская работала в орготделе бердской мэрии, была начальником отдела в городском управлении образования, участвовала в конкурсе на замещение вакантной должности директора Городского центра культуры и досуга.

Подробности — в ближайшее время.

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