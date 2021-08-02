Без магазина остались жители Речкуновки в Бердске: Просят у власти хоть киоск

Жители Речкуновки обратились в мэрию Бердска с просьбой открыть магазин. Единственный магазин, который там был, закрыли. Об этом в понедельник рассказала начальник отдела общественной приемной Юлия Линк.
Как оказалось, собственника магазина продали его. А новый хозяин ищет арендатора.
-Жители Речкуновки обратились в администрацию с заявлением о включении данного места в схему нестационарных торговых объектов. Однако в этом месте проходят коммунальные сети. В настоящее время подготовлено обращение в МКУ «УКС» для проведения топографических исследований для возможного установления нестационарного торгового объекта, - пояснила руководитель управления экономического развития администрации Бердска Юлия Бадрина.
Мэр Евгений Шестернин предложил управлению экономразвития помочь собственнику магазина в поиске арендатора. Он также потребовал уже сегодня выехать в Речкуновку и найти подходящее место для установки нестационарного павильона для удобства жителей, сообщили в пресс-центре мэрии 2 августа.
Кроме того, бердчане обратились с просьбой об увеличении транспорта до поселка Новый. Мэр Бердска поручил провести переговоры с перевозчиками на эту тему.