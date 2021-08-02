Пранкер сыграл приступ коронавируса в метро и угодил в тюрьму на два года

В Пресненском районном суде Москвы вынесен приговор организаторам пранка, который стал причиной паники в метро в феврале 2020 года.
Суд приговорил Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима, его сообщники приговорены к условным срокам. Ранее было известно, что прокурор просил для Джаборова 4 года колонии, а его напарникам по три года на каждого.
- Мы удовлетворены приговором полностью, обжаловать не будем, — сообщил РБК адвокат блогера Роман Шахманов.
Во время следствия гражданин Таджикистана находился под арестом с февраля 2020 года, его подельники Станислав Мелихов и Артур Исаченко - под подпиской о невыезде.
В феврале 2020 года три фигуранта уголовного дела устроили розыгрыш пассажиров московского метро. На видео, снятом блогером, Джаборов изобразил муки от внезапного приступа, а его товарищи бегали по вагону и кричали, что у него коронавирус. В вагоне началась паника, полицейские заинтересовались инцидентом и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
- Я искренне раскаиваюсь в том, что мы совершили. Но это не такая статья, которую нам дали, — сказал он. Джаборов добавил, что от их действий никто не пострадал.