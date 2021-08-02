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Пранкер сыграл приступ коронавируса в метро и угодил в тюрьму на два года

9:22:138/2/2021Фото: Максим Григорьев / ТАСС
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Гражданин Таджикистана Кароматулло Джаборов устроил панику в метро в феврале 2020 года: сам блогер упал, а его товарищи бегали по вагону и кричали, что у него коронавирус.

Таджикский блогер проведет в колонии более двух лет

В Пресненском районном суде Москвы вынесен приговор организаторам пранка, который стал причиной паники в метро в феврале 2020 года.

Суд приговорил Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима, его сообщники приговорены к условным срокам. Ранее было известно, что прокурор просил для Джаборова 4 года колонии, а его напарникам по три года на каждого.

- Мы удовлетворены приговором полностью, обжаловать не будем, — сообщил РБК адвокат блогера Роман Шахманов.

Во время следствия гражданин Таджикистана находился под арестом с февраля 2020 года, его подельники Станислав Мелихов и Артур Исаченко - под подпиской о невыезде.

В феврале 2020 года три фигуранта уголовного дела устроили розыгрыш пассажиров московского метро. На видео, снятом блогером, Джаборов изобразил муки от внезапного приступа, а его товарищи бегали по вагону и кричали, что у него коронавирус. В вагоне началась паника, полицейские заинтересовались инцидентом и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

- Я искренне раскаиваюсь в том, что мы совершили. Но это не такая статья, которую нам дали, — сказал он. Джаборов добавил, что от их действий никто не пострадал.

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