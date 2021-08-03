Грузовой поезд насмерть сбил 43-летнюю женщину в Бердске. Новые подробности трагедии
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Грузовой поезд насмерть сбил 43-летнюю женщину в Бердске. Новые подробности трагедии

9:49:298/3/2021Фото: pixabay
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Она переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

Женщина замешкалась и попала под поезд

В минувшую субботу, 31 июля, в Бердске произошло страшное ЧП – грузовой поезд сбил 43-летнюю женщину. Трагедия произошла в том месте, где люди обычно переходят рельсы отправляясь на популярный пляж на Обском море или возвращаясь с него. Он находится напротив бердского Нового поселка.

Как выяснило следствие, компания переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Их заметил машинист поезда и начал подавать сигналы и применил экстренное торможение. Но трагедии избежать не удалось – одна из переходивших пути женщин замешкалась и попала под поезд. Погибшей оказалась 43-летняя жительница Новосибирска. Она скончалась на месте от полученных травм.

Очевидцы рассказали, что труп погибшей лежал на месте происшествия, пока полицейские и следователи проводили осмотр.

- А потом побросали перчатки и ушли. Тело чуть прикрыли. Оно часа три лежало возле путей. Все это время рядом проходили люди в том числе дети. Полицейские сказали, что увозить труп - это не их дело, - поделились очевидцы.

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