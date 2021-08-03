Грузовой поезд насмерть сбил 43-летнюю женщину в Бердске. Новые подробности трагедии

В минувшую субботу, 31 июля, в Бердске произошло страшное ЧП – грузовой поезд сбил 43-летнюю женщину. Трагедия произошла в том месте, где люди обычно переходят рельсы отправляясь на популярный пляж на Обском море или возвращаясь с него. Он находится напротив бердского Нового поселка.
Как выяснило следствие, компания переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Их заметил машинист поезда и начал подавать сигналы и применил экстренное торможение. Но трагедии избежать не удалось – одна из переходивших пути женщин замешкалась и попала под поезд. Погибшей оказалась 43-летняя жительница Новосибирска. Она скончалась на месте от полученных травм.
Очевидцы рассказали, что труп погибшей лежал на месте происшествия, пока полицейские и следователи проводили осмотр.
- А потом побросали перчатки и ушли. Тело чуть прикрыли. Оно часа три лежало возле путей. Все это время рядом проходили люди в том числе дети. Полицейские сказали, что увозить труп - это не их дело, - поделились очевидцы.