Индексация пенсий работающих пенсионеров: Кто из россиян получил надбавку с 1 августа 2021
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Индексация пенсий работающих пенсионеров: Кто из россиян получил надбавку с 1 августа 2021

10:42:238/3/2021,Анастасия СолодковаФото: pixabay.com
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Максимальная сумма индексации — 296 рублей. Повышение касается только тех пенсионеров, кто работал в 2020 году и вышел на заслуженный отдых до 1 января 2021-го.

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С 1 августа работающим российским пенсионерам сделали перерасчет страховых пенсий. Это делается ежегодно по результатам работы за прошлый год. Повышенные пенсии получат около 10 млн человек. Столько человек, по официальным данным, продолжают трудиться после выхода на заслуженный отдых. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2020 году в России насчитывалось 7,3 млн работающих пенсионеров.

Но чтобы получить надбавку, нужно соблюсти некоторые условия. Во-первых, пенсионер должен работать официально, а с его зарплаты работодатель перечисляет взносы в Пенсионный фонд. Именно с этой суммы и делается перерасчет. Во-вторых, человек должен выйти официально на пенсию, достигнув пенсионного возраста, до 1 января 2021 года.

Если пенсия оформлена в текущем году, то работающим пенсионерам в августе 2021-го увеличения ждать не стоит, так как не получат, так как их прошлогодние пенсионные коэффициенты учтены при назначении пенсии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Значит, следующую надбавку они получат только в августе 2022 годе, при условии, что будут работать в этом году с официальной зарплатой и уплатой страховых взносов.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель клиентской службы управления ПФР по Бердску Татьяна Кусова, максимальная надбавка составит 296 рублей — из расчета стоимости одного пенсионного балла 98,8 рубля. Но у каждого работающего пенсионера индивидуальная «цена коэффициента», в зависимости от года выхода на пенсию.

По словам Кусовой, раньше такой перерасчет назывался корректировкой, теперь — индексацией пенсий работающим пенсионерам.

Стоит отметить, что по действующей норме, индексация происходит автоматически — в беззаявительном порядке.

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