Обское море Бердска превратилось в Мальдивы: Изумрудная вода омывает берег в августе 2021

Обское море Бердска окрасилось в зеленый цвет. Таким необычным водохранилище Новосибирска бердчане обнаружили 2 августа 2021. Как правило вода зеленеет в июле, когда начинают цвести водоросли. Это происходит при максимальном прогреве воды. Видимо, этим летом море прогрелось позже до комфортной для цветения температуры.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в районе села Морозово обнаружили загрязнение воды между Бердском и Искитимом - в Фейсбуке на это обратил внимание жителей Алексей Носов. Жуткая маслянистая пленка разлилась по воде прямо перед потеплением - купаться в такой воде даже просто страшно.
Специалисты отдела по природным ресурсам районной администрации неоднократно выезжали на территорию Морозовского сельсовета. Визуальный осмотр показывал, что масляных пятен на поверхности воды нет, есть только следы цветущей воды.
Окончательно разъяснила ситуацию информация из Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Ответ в администрацию Искитимского района поступил 28 июля.
- Согласно результатам лабораторных испытаний, установлено наличие превышения концентраций ЗВ (загрязняющих веществ) по сравнению с «Нормативами качества воды рыбохозяйственного значения, в том числе с нормативами предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного значения», утвержденных Приказом Минсельхоза РФ от 13.12.2016 №552. Превышения ПДК установлены по ХПК, БПК5, алюминию, нефтепродуктам (в пробе природной воды, отобранной в точке, расположенной ниже трубчатого переезда на о. Огуречный, на участке акватории с явлениями застойного (не проточного) режима).
Необходимо принять во внимание, что цветение воды происходит при нагреве поверхностных водоемов более 20 градусов, при наличии застойных явлений, а в результате сгонно-нагонных явлений образуются скопления водорослей, биомасса клеток в которых может достигать десятков и даже сотен килограмм на 1 м3. Вместе с тем, экспертных заключений по упомянутой ситуации в Управлении не имеется, - говорилось в ответе ведомства.