Обское море Бердска превратилось в Мальдивы: Изумрудная вода омывает берег в августе 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Обское море Бердска превратилось в Мальдивы: Изумрудная вода омывает берег в августе 2021

12:45:428/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Как правило вода зеленеет в июле, когда начинают цвести водоросли. Это происходит при максимальном прогреве воды. Видимо, этим летом море прогрелось позже до комфортной для цветения температуры.

Море окрасилось в зеленый цвет
Море окрасилось в зеленый цвет

Обское море Бердска окрасилось в зеленый цвет. Таким необычным водохранилище Новосибирска бердчане обнаружили 2 августа 2021. Как правило вода зеленеет в июле, когда начинают цвести водоросли. Это происходит при максимальном прогреве воды. Видимо, этим летом море прогрелось позже до комфортной для цветения температуры.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в районе села Морозово обнаружили загрязнение воды между Бердском и Искитимом - в Фейсбуке на это обратил внимание жителей Алексей Носов. Жуткая маслянистая пленка разлилась по воде прямо перед потеплением - купаться в такой воде даже просто страшно.

Специалисты отдела по природным ресурсам районной администрации неоднократно выезжали на территорию Морозовского сельсовета. Визуальный осмотр показывал, что масляных пятен на поверхности воды нет, есть только следы цветущей воды.

Окончательно разъяснила ситуацию информация из Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Ответ в администрацию Искитимского района поступил 28 июля.

- Согласно результатам лабораторных испытаний, установлено наличие превышения концентраций ЗВ (загрязняющих веществ) по сравнению с «Нормативами качества воды рыбохозяйственного значения, в том числе с нормативами предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного значения», утвержденных Приказом Минсельхоза РФ от 13.12.2016 №552. Превышения ПДК установлены по ХПК, БПК5, алюминию, нефтепродуктам (в пробе природной воды, отобранной в точке, расположенной ниже трубчатого переезда на о. Огуречный, на участке акватории с явлениями застойного (не проточного) режима).

Необходимо принять во внимание, что цветение воды происходит при нагреве поверхностных водоемов более 20 градусов, при наличии застойных явлений, а в результате сгонно-нагонных явлений образуются скопления водорослей, биомасса клеток в которых может достигать десятков и даже сотен килограмм на 1 м3. Вместе с тем, экспертных заключений по упомянутой ситуации в Управлении не имеется, - говорилось в ответе ведомства.

Вода изменила цвет 2 августа 2021

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Рыжеволосая красавица Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Истощал на 12 килограммов: беда случилась с Лепсом
Германия начала угрожать России из-за «Северного потока-2»
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Трагедия в Саратове: погибли 2 взрослых и 3 детей
обское мореводорослизеленое море
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Это не опасно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Последний пострадавший при взрыве на химкомбинате скончался в Ростовской области
12:40:31 8/3/2021
Последний пострадавший при взрыве на химкомбинате скончался в Ростовской области
Разрешено ли работать с землей в День памяти святого пророка Иезекииля 3 августа 2021 года?
12:20:37 8/3/2021
Разрешено ли работать с землей в День памяти святого пророка Иезекииля 3 августа 2021 года?
Переболевшие коронавирусом месяцами страдают от постковидного синдрома: Все последствия болезни
12:17:18 8/3/2021
Переболевшие коронавирусом месяцами страдают от постковидного синдрома: Все последствия болезни
БердскКак подать заявление на выплату 10 000 рублей на школьника и детей шести лет, рассказываем
12:12:50 8/3/2021
Как подать заявление на выплату 10 000 рублей на школьника и детей шести лет, рассказываем
БердскОбезумевший водитель на Toyota чуть не сбил троих детей в Южном микрорайоне Бердска. Смотрите видео
12:08:27 8/3/2021
Обезумевший водитель на Toyota чуть не сбил троих детей в Южном микрорайоне Бердска. Смотрите видео
Государственный фонд "Круг добра" отказал в помощи 7-месячному малышу со СМА
11:52:43 8/3/2021
Государственный фонд "Круг добра" отказал в помощи 7-месячному малышу со СМА
Антитела к коронавирусу: сколько должно быть после перенесенного ковида и вакцинации
11:27:31 8/3/2021
Антитела к коронавирусу: сколько должно быть после перенесенного ковида и вакцинации
По 10 000 рублей от Путина в России получили 17,4 млн школьников 2 августа
11:25:53 8/3/2021
По 10 000 рублей от Путина в России получили 17,4 млн школьников 2 августа
Народные приметы на 3 августа на Онуфрия Молчаливого: что строго нельзя делать сегодня?
11:20:36 8/3/2021
Народные приметы на 3 августа на Онуфрия Молчаливого: что строго нельзя делать сегодня?
Ревакцинация “Спутником V”: все, что нужно знать
11:18:15 8/3/2021
Ревакцинация “Спутником V”: все, что нужно знать
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading