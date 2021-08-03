Обское море Бердска превратилось в Мальдивы: Изумрудная вода омывает берег в августе 2021

Что можно и нельзя делать на убывающей луне в августе 2021 года? Самые удачные даты месяца по лунному календарю

Днями с убывающей луной станут дни с 1 по 7 августа включительно и дни с 23 августа и до конца месяца. Чем можно заниматься в них с наибольшей выгодой для себя?

Курьер Среда