"Так стыдно и обидно": Автобус "из СССР" попал на видео в Бердске
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"Так стыдно и обидно": Автобус "из СССР" попал на видео в Бердске

3:45:158/3/2021,Алина БуроваФото: Скриншот с видео
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По словам одной из бердчанок, запускать такой транспорт на обслуживание подобно гибели. Люди чувствуют себя от потока пыли и трясучки ущемленными. Что же ответила на это начальник ПАТП?

Пассажиры недовольны состоянием транспорта

Состоянием автобуса №7 возмущена жительница Бердска Надежда.

Что не нравится

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Надежда, на автобусе направляющимся с микрорайона "Раздольный" до центра города ехать было абсолютно невозможно. По словам бердчанки, помимо того, что автобус был весь в пыли, в нем, на протяжении всего пути, постоянно что-то стучало.

- Вчера я ехала на автобусе производства СССР. Я сидела у окна и боялась вымазаться. Там не только грязно. Автобус был еще и ржавый. Такое ощущение, что он сейчас развалится. Мы ехали и все брякало. Едешь и чувствуешь себя каким-то ущемленным и так неприятно. С чем это может быть связано - не знаю. Живём в 21 веке, а возят нас такие разбитые автобусы. Так стыдно и обидно. Заходила на сайт администрации, писала возмущения. Мне ответили, что такое бывает. Я и раньше видела такие автобусы, но потом заметила, что вместо них более-менее транспорт пустили. Сейчас опять наблюдаю, что все заново происходит. Редко на автобусе передвигаюсь, но когда так еду, то человеком себя не чувствую,- поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" своими эмоциями Надежда.

Мнение руководителя ПАТП Бердска

Начальник ПАТП Бердска Елена Бороздина отметила, что не всегда комфорт пассажиров может быть связан с тем, как автобус выглядит внешне. Есть много факторов, начиная от состояния дорог, заканчивая наличием "чистых" остановок. В данный момент возможности приобрести новые автобусы у ПАТП города нет.

- Да, автобус старый, но его моют. На остановках такая пылища. Когда автобус на эту остановку подъезжает, то какой бы он чистый не был, на нем все равно будут слои грязи, ведь вся эта пыль поднимается и летит в том числе в салон. Также разворотная площадка для транспорта не асфальтирована. Там присутствует известковый щебень, который всю эту пыль и поднимает, как и в поселке Вега. Все смотрят на качество автобусов, но никто не смотрит на качество дорог в сторону водозабора. Это что-то с чем-то! С начала весны 6 автобусов убили всю "ходовку" по поселку Вега. Эти автобусы восстановлению уже не подлежат. Там такая трясучка, что водители у меня не хотят туда ехать. У них жутко болит спина,- заявила Елена Викторовна.

Сами виноваты?

Также стало известно, что в настоящее время автобусный парк Бердска поддерживают. Автобус, который вызвал такое возмущение у гражданки, 2005 года выпуска. Замен данному транспорту нет. При условии его поломки возникают трудности при поиске запчастей. Елена Бороздина не умалчивает, а по мере возможности сообщает о проблемах администрации города. Так, в 2019 году администрацией были приобретены абсолютно два новых автобуса, но не успело руководство ПАТП, как следует запустить их в работу, так столкнулось с бесстыжим отношением людей.

- Администрация купила нам новый автобус 463-й. Он очень красивый и с мягкими сиденьями. Буквально в первый же день, как только мы его запустили водитель мне говорит: "Смотрю молодежь притаилась на заднем сиденье. Подхожу и вижу, как сидушки ножичком режут". Это как вообще? - недоуменно произнесла директор бердского ПАТП.

К слову, некоторые представители старшего поколения тоже не отличаются добросовестным отношением к муниципальной собственности.

- В седьмом автобусе ездят многие дачники. В ведрах возят ягоды. Рассыпав их, они ее растаптывают и идут мимо. Никто из них даже не скажет:" А давайте я за собой вытру". Бывает, что в приказном тоне поручают это делать водителю. Ставят в салоны грабли, лопаты, соскабливая тем самым напольное покрытие. В других автобусах у нас стекла разбивают. Стреляют из "воздушки". Так было с большим автобусом №1. Делают такие вещи, что у меня в голове не укладывается. Я бы очень хотела, чтобы пассажиры ездили на новых автобусах, но к сожалению, возможности пока у ПАТП нет. Один автобус 2 млн рублей стоит. Берут его в лизинг на 5 лет. Автобусы очень много километров накатывают,- сказала Елена Викторовна.

Когда будут новые автобусы?

По информации "Курьер. Среда. Бердск", на сегодняшний день администрация Бердска объявила аукцион на приобретение одного автобуса. Информация о новом приобретенном транспорте будет сообщена дополнительно.

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