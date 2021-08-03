Россиянка оттаскала за волосы и избила кулаками слабослышащего таксиста из-за 24 рублей
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Россиянка оттаскала за волосы и избила кулаками слабослышащего таксиста из-за 24 рублей

1:32:098/3/2021Фото: скрин с видео
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Пьяная неадекватная женщина на глазах детей начала лупить водителя и материть.

Женщина напала на таксиста прямо в машине

В Энгельсе, Саратовской области произошел инцидент с таксистом. Там женщина избила слабослышащего работника таксомоторной службы из-за повышения цены. Мужчина сделал это из-за большого количества людей в автомобиле.

На кадрах видео, которое появилось в сети слышно, как женщина кричит на водителя такси, который заявляет, что поездка будет стоить 180 рублей вместо заявленных 156 – в машине слишком много пассажиров. Но женщина категорически отказывается доплачивать 24 рубля и требует ехать. Водитель такси поясняет, что в машине находятся три взрослых и два ребенка. Дети выходят из автомобиля, после чего женщина начинает бить таксиста кулаками и сумкой и таскать его за волосы.

Но тут вмешивается другой пассажир и просит ее успокоиться. На некоторое время она затихает. Но потом снова начинает бить таксиста. На этом запись обрывается.

Напомним, 6 июля пассажирка такси в Новосибирске вместо того, чтобы заплатить глухонемому водителю, начала его избивать и оскорблять. Водитель снял весь скандал на видео, которое потом появилась в группе АСТ-54 социальной сети Вконтакте. На кадрах видно, пассажирка ведёт себя очень агрессивно, нецензурно выражается, а в конце несколько раз пинает водителя. Также он сообщил. Что от женщины пахло алкоголем.

На следующее утро пассажирка, придя в себя, осознала, что произошло и написала сообщения с извинениями таксисту, но потом вновь начала оскорблять. Она пишет, что он «всё извратил» и присвоил себе 500-рублёвую купюру, которую она выронила в салоне. Анна требует от Дмитрия опровержения публикации: «У меня рейтинг в Яндексе 5!!!! Я добьюсь, чтобы убрали публикацию».

Примечательно, что большинство жителей Новосибирска поддержали таксиста, который, к слову, имеет единственный заработок – это работа в такси. С такими надо как в авиаперелетах делать, накосячил, отказ от перевозки. А то посади такую мадам брошкину и терпи закидоны от нее», «Искренне жалко парня хотя видно человек не опуская рук старается жить зарабатывать», «Терпения и удачи тебе. Все равно хороших людей больше!», «Ездила с этим водителем. Водитель вежливый, внимательный на дороге».

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