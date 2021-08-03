Укол неизвестного выдумала 15-летняя девочка после отравления запрещенными препаратами

В детскую городскую больницу Москвы 3 августа была госпитализирована девочка 2006 года рождения с диагнозом "острое отравление неизвестным веществом". По данному факту СКР организовал доследственную проверку. Следователи выехали в больницу для уточнения всех обстоятельств. Опрашивают родителей ребенка, а также круг ее общения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Полиция также проводят проверку по данному факту.
Но позже стало известно, что врачи не обнаружили никаких следов от инъекции на теле школьницы.
"На теле девочки не обнаружено следов от каких-либо инъекций. Однако при обследовании выявлено отравление запрещенными веществами. По предварительной информации, девочка историю с инъекцией выдумала сама", - цитирует свой источник ТАСС.