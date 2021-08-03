Разбившегося на аэродроме в Бердске каскадера Федора Шилова перевели из реанимации
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Разбившегося на аэродроме в Бердске каскадера Федора Шилова перевели из реанимации

9:37:538/3/2021Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм
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Штурман паралета будет долго восстанавливаться после переломов, он находится в Бердской ЦГБ.

После жесткой посадки восстановление пилота и штурмана займет время

О состоянии московского экипажа, в числе которого каскадер Федор Шилов, стало известно от главного судьи соревнований по сверхлегкой авиации. 29 июля экипаж участников, прибывших из Московской области, на паралете совершил жесткую посадку на аэродроме "Бердск-Центральный", сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Кандидаты в мастера спорта, одним из которых является известный каскадер Федор Шилов, попали в больницы после аварийного приземления, когда они буквально «воткнулись» в землю. У пилота были диагностированы множественные ушибы мягких тканей, у штурмана закрытый и открытый переломы ноги.

Владимир Митин, судивший состязание, рассказал, что состояние пострадавших становится более стабильным. Шилов, который находится в больнице Искитима, переведен из реанимации в обычную палату, повреждений, кроме ушибов, у него не нашли. Штурман будет долго восстанавливаться после переломов, он находится в Бердской ЦГБ.

Расходы на лечение будут покрыты из страховки, которая является обязательной для участников состязаний, пишет Сиб.фм.

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