"Чудом выжил": Каскадер из сериала "Бригада" тяжело пострадал при падении паралета на аэродроме в Бердске
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"Чудом выжил": Каскадер из сериала "Бригада" тяжело пострадал при падении паралета на аэродроме в Бердске

10:46:477/31/2021
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Мотопараплан совершил жесткую посадку на чемпионате России по сверхлегкой авиации на аэродроме "Бердск-Центральный". Пострадали два человека, среди которых знаменитый российский каскадер Федор Шилов.

Известный российский каскадер Шилов пострадал во время посадки паралета в Бердске

Знаменитый российский каскадер Федор Шилов пострадал при жесткой посадке паралета на аэродроме "Бердск-Центральный". Он госпитализирован. Сейчас медики оценивают его состояние, как «стабильно тяжелое», сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на родных пилота.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент  произошел 29 июля во время чемпионата России по сверхлегкой авиации, который проходил в Бердске. Травмы получили два пилота, один из которых каскадер Шилов.

Врачи предоставляют мало информации родственникам о состоянии и ходе лечения пострадавшего. По словам родных, Федор чудом выжил.

«У Федора был открытый перелом ноги, сотрясение мозга. Ему сделали операцию. Ежедневно говорят одно, что его состояние стабильно тяжелое. Мы переживаем о его лечении так, как оно проходит в другом городе. Он далеко от семьи, а в больницы никого не пускают», - цитирует издание родственников Шилова.

По факту происшествия сибирское управление СК на транспорте начало проверку. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего – ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.

У Федора Шилова большой опыт в пилотировании и есть лицензии на управление всеми категориями транспорта. Он исполнял опасные трюки в сериалах «Бригада», «Дикий-4», «Розыск», «Мститель» и  других.

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