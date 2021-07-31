"Чудом выжил": Каскадер из сериала "Бригада" тяжело пострадал при падении паралета на аэродроме в Бердске

Знаменитый российский каскадер Федор Шилов пострадал при жесткой посадке паралета на аэродроме "Бердск-Центральный". Он госпитализирован. Сейчас медики оценивают его состояние, как «стабильно тяжелое», сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на родных пилота.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел 29 июля во время чемпионата России по сверхлегкой авиации, который проходил в Бердске. Травмы получили два пилота, один из которых каскадер Шилов.
Врачи предоставляют мало информации родственникам о состоянии и ходе лечения пострадавшего. По словам родных, Федор чудом выжил.
«У Федора был открытый перелом ноги, сотрясение мозга. Ему сделали операцию. Ежедневно говорят одно, что его состояние стабильно тяжелое. Мы переживаем о его лечении так, как оно проходит в другом городе. Он далеко от семьи, а в больницы никого не пускают», - цитирует издание родственников Шилова.
По факту происшествия сибирское управление СК на транспорте начало проверку. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего – ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.
У Федора Шилова большой опыт в пилотировании и есть лицензии на управление всеми категориями транспорта. Он исполнял опасные трюки в сериалах «Бригада», «Дикий-4», «Розыск», «Мститель» и других.