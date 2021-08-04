В Новосибирскую область поступила очередная партия кислородных концентраторов

4 больницы Новосибирска, больницы Бердска и р.п. Кольцово, а также 9 районных больниц, на базе которых развернуты инфекционные госпитали, получили кислородные концентраторы, приобретенные на областные средства. Следующая поставка ожидается во второй декаде августа.
Всего на средства резервного фонда Правительства Новосибирской области минздрав региона приобрел 300 приборов. 82 кислородных концентратора производительностью 5 литров в минуту уже переданы в медучреждения, на базе которых развернуты инфекционные госпитали или инфекционные отделения. Это 4 больницы Новосибирска, больницы Бердска и р.п. Кольцово, а также 9 районных больниц. Еще 218 концентраторов производительностью 10 литров в минуту поступят в Новосибирскую область во второй декаде августа и будут распределены в 24 медицинские организации.
Министерство здравоохранения региона ведет планомерную работу по наращиванию запаса необходимого оборудования и материалов для борьбы с коронавирусом. 2 августа на очередном заседании Правительства Новосибирской области было поддержано решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда для приобретения еще 1 тысячи единиц кислородных концентраторов производительностью 5 и 10 литров. Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, оборудование поступит в резерв и при необходимости незамедлительно будет распределено по медицинским учреждениям.
Также 2 млн рублей выделено на дооснащение системы подачи медицинских газов Новосибирской больнице № 3.
Напомним, ранее минздрав Новосибирской области закупил 773 кислородных концентратора. Также в больницах, где развернуты инфекционные госпитали, с начала пандемии оборудовали дополнительно 771 стационарную точку подключения кислорода.