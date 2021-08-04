В Новосибирскую область поступила очередная партия кислородных концентраторов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирскую область поступила очередная партия кислородных концентраторов

9:17:408/4/2021Фото: Минздрав НСО
0

Также 2 млн рублей выделено на дооснащение системы подачи медицинских газов больнице № 3. В Бердск партия тоже поступила.

Министерство здравоохранения региона ведет планомерную работу по наращиванию запаса необходимого оборудования и материалов для борьбы с коронавирусом
Министерство здравоохранения региона ведет планомерную работу по наращиванию запаса необходимого оборудования и материалов для борьбы с коронавирусом
Сюжет: Третья волна коронавируса
Истинное число зараженных коронавирусом в Бердске назвал оперштаб 4 августа

Истинное число зараженных коронавирусом в Бердске назвал оперштаб 4 августаКоронавирус неожиданно отразился на пожилых людях: новое исследованиеЕщё 463 новости

4 больницы Новосибирска, больницы Бердска и р.п. Кольцово, а также 9 районных больниц, на базе которых развернуты инфекционные госпитали, получили кислородные концентраторы, приобретенные на областные средства. Следующая поставка ожидается во второй декаде августа.

Всего на средства резервного фонда Правительства Новосибирской области минздрав региона приобрел 300 приборов. 82 кислородных концентратора производительностью 5 литров в минуту уже переданы в медучреждения, на базе которых развернуты инфекционные госпитали или инфекционные отделения. Это 4 больницы Новосибирска, больницы Бердска и р.п. Кольцово, а также 9 районных больниц. Еще 218 концентраторов производительностью 10 литров в минуту поступят в Новосибирскую область во второй декаде августа и будут распределены в 24 медицинские организации.

Министерство здравоохранения региона ведет планомерную работу по наращиванию запаса необходимого оборудования и материалов для борьбы с коронавирусом. 2 августа на очередном заседании Правительства Новосибирской области было поддержано решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда для приобретения еще 1 тысячи единиц кислородных концентраторов производительностью 5 и 10 литров. Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, оборудование поступит в резерв и при необходимости незамедлительно будет распределено по медицинским учреждениям.

Также 2 млн рублей выделено на дооснащение системы подачи медицинских газов Новосибирской больнице № 3.

Напомним, ранее минздрав Новосибирской области закупил 773 кислородных концентратора. Также в больницах, где развернуты инфекционные госпитали, с начала пандемии оборудовали дополнительно 771 стационарную точку подключения кислорода.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
«С вероятностью в 98% она умрет»: Красовский о состоянии МакSим
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Рыжеволосая красавица Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Шепелев перестал скрывать Платона: мальчик необыкновенный
кислородный концентраточередная партия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Все выживут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. Десять вагонов сошли с путей
9:04:20 8/4/2021
В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. Десять вагонов сошли с путей
Самая сильная молитва к святой равноапостольной Марии Магдалины в великий праздник 4 августа 2021 года
8:58:31 8/4/2021
Самая сильная молитва к святой равноапостольной Марии Магдалины в великий праздник 4 августа 2021 года
БердскИстинное число зараженных коронавирусом в Бердске назвал оперштаб 4 августа
8:56:31 8/4/2021
Истинное число зараженных коронавирусом в Бердске назвал оперштаб 4 августа
Захваченный в Оманском заливе танкер Asphalt Princess направляется в сторону Ирана
8:50:44 8/4/2021
Захваченный в Оманском заливе танкер Asphalt Princess направляется в сторону Ирана
4 августа - день Марии Магдалины: искренние поздравления и красивые картинки Марьин добрый день
8:24:42 8/4/2021
4 августа - день Марии Магдалины: искренние поздравления и красивые картинки Марьин добрый день
Какой сегодня церковный праздник 4 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:29 8/4/2021
Какой сегодня церковный праздник 4 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
БердскСпецвыпуск "«Раковый ад»: от боли без морфина умирал онкобольной" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 4 августа 2021
8:00:13 8/4/2021
Спецвыпуск "«Раковый ад»: от боли без морфина умирал онкобольной" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 4 августа 2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 августа 2021 в России и мире
7:40:11 8/4/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 августа 2021 в России и мире
БердскПогода на 4 августа в Бердске: сегодня категорические запрещается трогать росу
6:30:46 8/4/2021
Погода на 4 августа в Бердске: сегодня категорические запрещается трогать росу
Хрен поможет всем и каждому
6:00:40 8/4/2021
Хрен поможет всем и каждому
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской областиШесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '