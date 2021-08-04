Сколько человек в России заболели коронавирусом после вакцинации, признались в "Векторе"

В центре «Вектор» рассказали о том, что меньше 1 процента привитых заразились коронавирусом в течение 21 дня после введения второго компонента вакцины.
- Лишь 0,59% привитых „ЭпиВакКороной“, по данным реестра вакцинированных, заболели COVID-19 спустя 21 день после второй прививки, - заявили в центре. - оля заболевших после второго компонента вакцины «Гамковивак» («Спутник V») составила 0,66%. А после второго компонента вакцины «Ковивак» — 0,27%.
Отметим, в России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».
Вчера, 3 августа, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных в стране. Так, за вчерашние сутки выявили 22 010 новых заболевших. За сутки умерли 788 человек с коронавирусной инфекцией.