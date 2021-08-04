Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявила Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как обстоят дела с коронавирусом в России. Она отметила, что ситуация все еще остается напряженной, но тем не менее, еженедельный прирост зараженных снизился. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса.
Сейчас основной задачей является обеспечить максимальный охват населения прививками, подчеркнула Попова. Она добавила, что из всех, кто привился хотя бы одной дозой, заражаются не более 2,5 процента, а их тех, кто полностью прошел курс вакцинации, — 0,7-0,8 процента.
Отметим, в России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».
Вчера, 3 августа, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных в стране. Так, за вчерашние сутки выявили 22 010 новых заболевших. За сутки умерли 788 человек с коронавирусной инфекцией.