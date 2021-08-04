Кто никогда не заболеет коронавирусом и почему?
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Кто никогда не заболеет коронавирусом и почему?

11:53:008/4/2021,Ирина НоваяФото: https://www.publicdomainpictures.net/
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Исследования больных, тяжело перенёсших коронавирус, показали у большинства лимфопению – пониженное количество лимфоцитов. Роль этих клеток в формировании гуморального и клеточного иммунитета огромна.

Люди с высокой выработкой интерферона альфа защищены от коронавируса более надёжно
Люди с высокой выработкой интерферона альфа защищены от коронавируса более надёжно
Сюжет: Третья волна коронавируса
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На фоне растущего числа заражений коронавирусной инфекцией, выделяются такие люди, которые вроде и регулярно контактируют с больными, но вирус не подхватывают. Феномен вызывает интерес и науки, и обывателей. Изучением вопроса занялись в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. О первых результатах в интервью «Известиям» от 2 августа рассказал директор института Пастера академик Арег Тотолян.

Несколько этапов исследований на добровольцах позволил «нащупать» три основных фактора, значительно снижающие риск пагубного действия SARS-CoV-2 на организм. Они касаются выработки интерферона, иммунного ответа и наследственности человека.

Интерферон

Первая линия защиты организма – интерферон альфа. Эти белки с противовирусным действием иммунная система вырабатывает первыми. Место обитания «альфы» – носоглотка. Именно сюда попадает SARS-CoV-2 перед тем, как проникнуть глубже в клетки организма.

Люди с высокой выработкой интерферона альфа защищены от коронавируса более надёжно. Его возбудитель просто не может пройти через первую линию защиты. Без попадания SARS-CoV-2 в клетки у человека не будет ни тяжёлых осложнений, ни цитокинового шторма.

Интерферон используется для профилактической защиты от вирусов. Препарат на его основе можно закапать в нос перед тем, как отправляться в места скопления людей. Также рекомендуется использовать «альфу» в течение нескольких дней после вакцинации, чтобы не подхватить реальный вирус.

Лимфоциты

Исследования больных, тяжело перенёсших коронавирус, показали у большинства лимфопению – пониженное количество лимфоцитов. Роль этих клеток в формировании гуморального и клеточного иммунитета огромна.

Высокий уровень лимфоцитов помогает перенести SARS-CoV-2 легко, иногда даже бессимптомно. Риск постковидных осложнений существенно ниже у людей с хорошей концентрацией лимфоцитов в плазме крови.

Генетика

Сотрудники института Пастера изучили несколько разновидностей одного и того же гена у жителей Северо-Западных регионов России. Один вариант оказался располагающим к заражению SARS-CoV-2, ещё два – защищали от болезни.

Таким образом, врождённые качества человека тоже определяют риски заболеть коронавирусом. Работа по изучению генетической предрасположенности к SARS-CoV-2 продолжается.

Кто никогда не заразится

Выяснить количество лимфоцитов можно, сдав обычный анализ. Показатели интерферона в доступных лабораториях не тестируют. Наследственный фактор – практически лотерея. Поэтому заявлять, кто точно никогда не подхватит коронавирус, сейчас очень рано.

На риски и течение заболевания очень влияет образ жизни, возраст, хронические заболевания. И врождённый, и приобретённый иммунитеты имеют свой предел. Высокое количество контактов с заражёнными увеличивают вирусную нагрузку, в итоге заболеть может любой человек.

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