Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Новосибирскую область: Всего пришло свыше 70 тыс. доз трех препаратов от коронавируса
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Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Новосибирскую область: Всего пришло свыше 70 тыс. доз трех препаратов от коронавируса

9:37:118/4/2021Фото: Wikimedia Commons
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По состоянию на 4 августа вакцинировано однократно  590 850 жителей региона. Завершили курс вакцинации 502 942 человека.

Российские вакцины от центра имени Гамалеи похожи, как братья. «Спутник V» – старший и более мощный, вводится в два приёма. «Спутник Лайт» – младший брат, копирует первый компонент старшего
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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Новосибирскую область для вакцинации населения продолжают прибывать партии отечественного препарата от  коронавируса. 4 августа в регион привезли 70 260 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак».

- Партия вакцины («Спутник V») прибыла на склад «Новосибоблфарма». В ближайшее время ее начнут распределять во все медицинские организации Новосибирской области, где работают пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции, в зависимости от количества прикрепленного населения, - сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

Ранее, в конце июля, в регион доставили 9 500 доз «ЭпиВакКороны», 15 000 доз «Спутника V» и 18 400 доз «Спутника Лайт». Первой поставкой августа стала партия в 70 260 доз «Спутника V».

- Всего в Новосибирскую область уже поступило 707 833 дозы препаратов для вакцинопрофилактики COVID-19. По состоянию на 4 августа вакцинировано однократно  590 850 жителей региона. Завершили курс вакцинации 502 942 человека, - сообщили в правительстве.

Для массовой вакцинации на территории области развернуто 97 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, из них 42 в городе Новосибирске и 55 в Новосибирской области, а также 23 мобильных пункта на территории города и 9 мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", несколько тысяч доз вакцины поступили и в Бердскую ЦГБ. Кроме того, в ковидный госпиталь горбольницы Бердска направят несколько аппаратов с кислородом. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", это случилось после того, как умерла от ковида Татьяна Грекова, чей сын Антон Иванов угрожал поджечь себя, если маме не дадут кислорода.

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