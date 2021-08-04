Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Новосибирскую область: Всего пришло свыше 70 тыс. доз трех препаратов от коронавируса

В Новосибирскую область для вакцинации населения продолжают прибывать партии отечественного препарата от коронавируса. 4 августа в регион привезли 70 260 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак».
- Партия вакцины («Спутник V») прибыла на склад «Новосибоблфарма». В ближайшее время ее начнут распределять во все медицинские организации Новосибирской области, где работают пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции, в зависимости от количества прикрепленного населения, - сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.
Ранее, в конце июля, в регион доставили 9 500 доз «ЭпиВакКороны», 15 000 доз «Спутника V» и 18 400 доз «Спутника Лайт». Первой поставкой августа стала партия в 70 260 доз «Спутника V».
- Всего в Новосибирскую область уже поступило 707 833 дозы препаратов для вакцинопрофилактики COVID-19. По состоянию на 4 августа вакцинировано однократно 590 850 жителей региона. Завершили курс вакцинации 502 942 человека, - сообщили в правительстве.
Для массовой вакцинации на территории области развернуто 97 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, из них 42 в городе Новосибирске и 55 в Новосибирской области, а также 23 мобильных пункта на территории города и 9 мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", несколько тысяч доз вакцины поступили и в Бердскую ЦГБ. Кроме того, в ковидный госпиталь горбольницы Бердска направят несколько аппаратов с кислородом. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", это случилось после того, как умерла от ковида Татьяна Грекова, чей сын Антон Иванов угрожал поджечь себя, если маме не дадут кислорода.