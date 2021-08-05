В Москве задержали отца, который выбросил из окна 5 этажа 3-летнего сына
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В Москве задержали отца, который выбросил из окна 5 этажа 3-летнего сына

1:08:318/5/2021Фото: pixabay
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Малыш находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ребенок упал с высоты 5 этажа

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила о том, что в Москве задержали мужчину, который выбросил из окна своего 3-летнего сына.

- Его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий, - сказала она. В отношении мужчины расследуется дело о покушении на убийство малолетнего.

Напомним, в Москве накануне произошло серьезное происшествие – там отец выбросил из окна пятого этажа многоквартирного дома 3-летнего мальчика. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как медики Скорой оказывают пострадавшем малышу помощь. В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

По информации Telegram-канала Mash, отец ребенка — 24-летний Леонид Кудрявцев, который в полуголом виде сбежал сразу после инцидента. Во время происшествия в квартире находилась бабушка мальчика. Как рассказали каналу соседи, ребенок после падения был в сознании, общался и говорил, что ему больно. В это время отец смотрел на него из окна. Скорая помощь, по их словам, прибыла очень быстро.

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