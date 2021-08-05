Невесту полицейского-самоубийцы затравили в сети Новосибирска: Названа причина его смерти

В Новосибирске 3 августа сотрудник МВД Андрей Ермолаев покончил с собой на глазах у сослуживцев. Изначально появилась информация, что причиной смерти стали измены его невесты.
Свадьба Андрея и Марины была запланирована на 7 октября. Девушка заявила, что в их семье было всё хорошо и никакой ревности со стороны погибшего не было.
- О чём вообще речь, какие измены? У нас такого вообще близко быть не могло. Мы с ним жили прекрасно. Это подтвердят все близкие, мамы, папы, родственники, друзья. У нас не было конфликтов, всё было замечательно, даже накануне смерти, – сказала невеста в разговоре с Сиб.фм.
Официально информация об изменах доказана не была, но пользователи сети начали гнобить Марину. Под каждой фотографией в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте появляются очень негативные комментарии. Хейтеры оскорбляют девушку самыми неприятными словами.
Также комментаторы не стесняются в выражениях в адрес ее семилетнего сына, который вообще не относится к данной ситуации. После этого бывшая невеста полицейского ограничила доступ к комментариям на своей странице в Instagram.
По словам девушки, причиной самоубийства Андрея могло стать эмоциональное напряжение по поводу поддержания достойного уровня жизни или проблемы с финансами.
Сослуживцы погибшего в беседе с Сиб.фм также подтвердили, что он сильно волновался по поводу подготовки к свадьбе и хотел, чтобы торжество прошло «на высшем уровне». Однако траты превысили его ожидания.
- Он находился в сложном финансовом положении и постоянно перезанимал деньги у знакомых, – рассказали товарищи Андрея.
Источник в правоохранительных органах заявил, что основная версия, по которой произошло самоубийство, – нервный срыв из-за долгов. Выяснилось, что в тот день оперативник должен был оплатить кафе для свадьбы.
Ранее Курьер.Среда.Бердск писал, что в Горском микрорайоне Новосибирска в ночь на 3 августа 29-летний сотрудник отдела полиции № 6 покончил с собой за 2 месяца до свадьбы.
После дежурства старший уполномоченный уголовного розыска не сдал табельное оружие, оставил телефон на работе и ушёл. В сети опубликовали видео, на котором между пострадавшим и другим мужчиной произошла ссора. Полицейский отбежал в сторону и совершил самоубийство. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи, но спасти Ермолаева не удалось.