Мэр Бердска показал памятные места города Никите Высоцкому, сыну великого Владимира Высоцкого
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Мэр Бердска показал памятные места города Никите Высоцкому, сыну великого Владимира Высоцкого

5:59:128/5/2021Фото: berdsk.nso.ru
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Истинную причину визита в город высокого столичного гостя не называют. Известно, что Высоцкий-младший возложил цветы к бердским памятникам.

Никита Высоцкий и Евгений Шестернин

Мэр Бердска Евгений Шестернин 5 августа показал город Никите Высоцкому, сыну легендарного музыканта, поэта, актера Владимира Высоцкого, стало известно "Курьер. Среда. Бердск".

Никита Высоцкий в четверг приехал в Бердск, сообщает пресс-центр мэрии. Причину визита в город высокого столичного гостя не называют. Но известно, что глава Бердска показал Высоцкому-младшему достопримечательности города и памятные места. ⠀

-Никита Высоцкий возложил цветы к памятному обелиску командирам и курсантам учебных подразделений, размещавшихся в годы Великой Отечественной войны на территории Бердска, мемориалу Воинскому братству защитников Отечества и мемориалу в честь Бердского радиозавода. Посещение каждого объекта сопровождали рассказы об истории города, - уточнили в мэрии.

Не исключено, что визит Высоцкого-младшего, который, как и отец, снимается в кино, играет в театре, пишет, связано с грядущими в сентябре 2021 года выборами. Во всяком случае известно, что в поездке по Бердску москвича сопровождал крупнейший бердский бизнесмен Виктор Голубев. Он, как известно, поддерживает "Единую Россию".

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