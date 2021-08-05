Мэр Бердска показал памятные места города Никите Высоцкому, сыну великого Владимира Высоцкого

Мэр Бердска Евгений Шестернин 5 августа показал город Никите Высоцкому, сыну легендарного музыканта, поэта, актера Владимира Высоцкого, стало известно "Курьер. Среда. Бердск".
Никита Высоцкий в четверг приехал в Бердск, сообщает пресс-центр мэрии. Причину визита в город высокого столичного гостя не называют. Но известно, что глава Бердска показал Высоцкому-младшему достопримечательности города и памятные места. ⠀
-Никита Высоцкий возложил цветы к памятному обелиску командирам и курсантам учебных подразделений, размещавшихся в годы Великой Отечественной войны на территории Бердска, мемориалу Воинскому братству защитников Отечества и мемориалу в честь Бердского радиозавода. Посещение каждого объекта сопровождали рассказы об истории города, - уточнили в мэрии.
Не исключено, что визит Высоцкого-младшего, который, как и отец, снимается в кино, играет в театре, пишет, связано с грядущими в сентябре 2021 года выборами. Во всяком случае известно, что в поездке по Бердску москвича сопровождал крупнейший бердский бизнесмен Виктор Голубев. Он, как известно, поддерживает "Единую Россию".