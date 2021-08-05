Вторую дозу вакцины Sputnik V заменяют на AstraZeneca в Аргентине

Российская вакцина против коронавируса Sputnik V была первой вакциной, доставленной в Аргентину в декабре 2020 года, с обещанием облегчения для латиноамериканских стран, находящихся в нижней части очереди на вакцины, разработанные и одобренные на Западе.
Тем не менее, получив одобрение ООН, вакцина с тех пор была принята примерно в десятке стран региона, но через восемь месяцев критическая нехватка второй дозы серьезно сказывается на правительствах с ограниченными альтернативами, пишет medicalxpress.com.
Для вакцинации «Спутник V», разработанного российским институтом «Гамалея», необходимы две дозы, которые отличаются друг от друга и не предназначены для обмена или смешивания с другими вакцинами.
«Я чувствую себя обманутым, потому что это обман», - сказала AFP 66-летняя учительница Норейда Эрнандес после разочарования в центре вакцинации в венесуэльском городе Маракайбо, где нет доз для тех, кто в этом нуждается.
Подобные сцены есть и в Боливии, где пожилые люди приходят в клиники только для того, чтобы найти уведомления о том, что вторая доза «отложена до дальнейшего уведомления».
«Мы устали, мы возвращаемся, и каждый раз один и тот же ответ:« Правительство должно сказать». Но что может сказать правительство, если оно ничего не знает? " Об этом AFP в Ла-Пасе сообщил 70-летний Герман Аларкон.
Россия зарегистрировала Sputnik V в августе прошлого года в преддверии крупномасштабных клинических испытаний, что вызвало обеспокоенность экспертов по поводу ускоренного процесса.
"Все еще жду"
С тех пор вакцина была объявлена безопасной и более 90% эффективной в отчете, опубликованном ведущим медицинским журналом The Lancet , что восстановило доверие к российской прививке.
Теперь проблема в производстве.
Страны Латинской Америки, которые выбрали Спутник, многие из которых начали с вакцинации пожилых людей, медицинских работников и других групп риска, решили продлить период ожидания между первой и второй дозами с минимум 21 дня до максимум 90 дней.
Тем не менее, этого недостаточно.
«Я получила вакцину Sputnik 21 апреля и все еще жду вторую дозу», - сказала 72-летняя Хосефина Бермудес в Буэнос-Айресе.
По иронии судьбы, ее внук, которому 25 лет, не попадает в категорию приоритетных, уже получил две прививки - китайской Sinopharm.
Аргентина, президент и его заместитель приняли Sputnik в знак публичного доверия, в прошлом месяце пригрозили расторгнуть свой контракт с Россией.
По данным правительства, страна с населением 45 миллионов человек подписала сделку на поставку 30 миллионов доз Sputnik V, из которых она получила менее половины.
Аргентина изучает возможность замены второй дозы Sputnik V другой вакциной, позже добавленной в ее арсенал - AstraZeneca, Sinopharm и Moderna.
Первые результаты в среду показали, что вакцины AstraZeneca и Moderna работают, поэтому их будут предлагать людям, ожидающим второго укола Sputnik.
По словам министра здравоохранения Карлы Виззотти, тесты по использованию вакцины Sinopharm в качестве второй дозы не дали окончательных результатов.
Отдельно Гватемала объявила об отмене закупки восьми миллионов доз Sputnik V.
Быть решенным
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), производитель вакцины, пообещал решить проблему задержек с поставками в этом месяце.
Задержки были вызваны «увеличением производства» и будут «полностью решены» в августе, говорится в заявлении компании, добавив, что в сентябре производственные мощности «удвоятся» благодаря партнерству с крупнейшим в мире производителем вакцин, Институтом сыворотки.
Что касается Гватемалы, РФПИ заявил, что контракт просто «скорректирован с учетом нового графика поставок».
РФПИ подписал производственные соглашения с более чем дюжиной стран, включая крупного производителя - Индию, которая, как ожидается, будет производить несколько сотен миллионов доз в год.
Во вторник РФПИ заявил, что аргентинская лаборатория Richmond предоставит стране более трех миллионов доз второго компонента спутника V местного производства в августе, причем первые 150 000 уже будут на этой неделе, после успешного завершения контроля качества.
Мексика также запустила местное производство, и государственная лаборатория Birmex сообщила AFP, что надеется получить одобрение России на испытательный запуск в течение нескольких дней.
Изначально продукция Мексики будет предназначена для местного использования, но позже ее можно будет экспортировать в другие страны региона.
РФПИ заявляет, что его двухдозовая вакцина одобрена в 68 странах, что составляет почти половину населения мира. Он подал заявку на регистрацию в Европейском Союзе.
В Латинской Америке он также был одобрен для использования в Бразилии, Чили, Эквадоре, Парагвае, Никарагуа, Гондурасе и некоторых странах Карибского бассейна.