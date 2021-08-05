Курившую в самолете и дебоширившую пассажирку подвели под уголовную статью. Смотрите видео
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Курившую в самолете и дебоширившую пассажирку подвели под уголовную статью. Смотрите видео

11:16:238/5/2021Фото: Скриншот
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Инцидент произошел 3 августа на рейсе, летевшем из Турции в Москву. Женщина нецензурно выражалась, кричала, размахивала руками и не реагировала на замечания, после чего закурила сигарету.

В отношении закурившей на борту рейса Бодрум - Москва пассажирки возбудили уголовное дело

Инцидент произошел 3 августа. Женщина нецензурно выражалась, кричала, размахивала руками и не реагировала на замечания, после чего закурила сигарету.

СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти в отношении закурившей на борту рейса Бодрум - Москва пассажирки, сообщили 5 августа в пресс-службе ведомства.

"По данному факту следователем Московского следственного отдела на воздушном транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел 3 августа. Сотрудники линейного управления МВД в Шереметьево прибыли к самолету после сообщения экипажа о пассажирке, которая нецензурно выражалась, кричала, размахивала руками и не реагировала на замечания, после чего закурила сигарету.

Ей предложили проследовать в дежурную часть, воспользовавшись креслом для людей с ограниченными возможностями, вследствие того, что она с трудом передвигалась из-за сломанной ноги. В ответ на требования полицейских женщина стала громко кричать и публично оскорбляла стражей порядка. На нее надели наручники и после составления административного протокола по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" передали медикам. Данная статья предусматривает штраф от 500 до 300 тыс. рублей или административный арест.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как пассажирка, игнорируя замечания пассажиров и экипажа, курит в салоне.

Дебоширка оказалась гендиректором одной из российских туристических компаний. Кроме того, выяснилось, что на отдыхе в Турции россиянка получила травму. В Москву она прилетела со сломанной ногой.

По словам женщины, она не курила на борту, а только достала и держала в руках сигарету. 52-летняя Ирина Таммируусу утверждает, что в отделении полиции ее избили и сломали ногу, а прибывший врач угрожал ввести ей неизвестное вещество через укол.

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