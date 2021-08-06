Исследование: у многих с легким коронавирусом наблюдаются долгосрочные симптомы

Согласно данным продольного исследования CoVHORT, проведенного в Университете медицинских наук Аризоны, большинство людей, у которых наблюдается легкая или умеренная инфекция COVID-19, также испытывают длительные симптомы COVID или стойкие симптомы более чем через 30 дней после положительного результата теста.
«Мы показали, что около 67% людей с легкой или умеренной формой COVID имеют длительный период COVID, другими словами, у них все еще есть симптомы более чем через 30 дней после положительного теста», - сказала ведущий исследователь Мелани Белл, доктор философии, магистр медицины, a профессор биостатистики Колледжа общественного здравоохранения Мел и Энид Цукерман. «Это настоящий тревожный сигнал для всех, кто не был вакцинирован. Если вы заразитесь COVID, шансы, что у вас возникнут долгосрочные симптомы, удивительно высоки», пишет medicalxpress.com.
Существующие исследования длительного COVID были сосредоточены на госпитализированных группах, перенесших тяжелую инфекцию. Исследовательская группа UArizona Health Sciences стремилась восполнить пробел в исследованиях длительного COVID путем анализа данных, полученных от не госпитализированных лиц.
В статье «Пост-острые последствия COVID-19 в когорте, не госпитализированной: результаты исследования Arizona CoVHORT», опубликованной сегодня в журнале PLOS ONE, анализировались данные участников CoVHORT с трехмесячным интервалом. С мая 2020 года исследование CoVHORT отслеживает жителей Аризоны, у которых был COVID-19, а также тех, кто не был инфицирован, с помощью онлайн-опросов, в которых фиксируются статус инфекции, симптомы и любые положительные тесты.
Среди участников, у которых был положительный результат теста на COVID-19, 68,7% испытали хотя бы один симптом через 30 дней, что свидетельствует об отличии от длительного COVID. Эта распространенность увеличилась до 77% через 60 дней наблюдения. Исследователи также обнаружили, что люди, которые пережили длительный COVID, с большей вероятностью были менее образованы, имели сезонные аллергии и ранее существовавшие состояния здоровья и самостоятельно сообщали о большей тяжести симптомов, чем люди без длительного COVID.
Лица с длительным течением COVID, опрошенные через 30 дней после положительного теста, сообщили (в порядке распространенности): усталость, одышка, туман в мозгу, стресс / беспокойство, изменение вкуса / запаха, боли в теле и мышцах, бессонница, головные боли, суставы. боль и заложенность носа - 10 самых распространенных длительных симптомов COVID.
Количество и тяжесть симптомов, а также продолжительность инфекции сильно различаются между людьми, инфицированными COVID-19. Среднее количество симптомов было три, но среди участников было до 20. Симптомы COVID-инфекции, которые длятся 30 или более дней, были научно определены исследователями как постострые последствия COVID-19 или PASC.
Для этого исследования предполагаемая распространенность PASC лишь немного меньше оценок распространенности, сообщенных для госпитализированных лиц. Это говорит о том, что лица, не госпитализированные с инфекцией COVID-19, могут испытывать длительные симптомы COVID почти так же часто, как и госпитализированные лица.
Исследование CoVHORT продолжает предоставлять важные данные, которые помогают понять, какие люди наиболее восприимчивы к тяжелой инфекции и долгосрочным последствиям COVID-19 для здоровья.
«Я изучаю репродуктивное здоровье, и данные лонгитюдного исследования CoVHORT уже дают новые идеи», - говорит Лесли В. Фарланд, доктор наук, доцент Колледжа общественного здравоохранения Цукермана. «У нас есть уникальные партнерские отношения со многими местными департаментами здравоохранения для поддержки этого исследования, и многие из наших студентов работают над ним, так что они получают реальный опыт исследований в области общественного здравоохранения в действии. Пятеро наших докторантов работают над диссертациями которые получены из данных исследования CoVHORT. Они ценны во многих отношениях».