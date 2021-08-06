Исследование: у многих с легким коронавирусом наблюдаются долгосрочные симптомы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Исследование: у многих с легким коронавирусом наблюдаются долгосрочные симптомы

3:00:548/6/2021Фото: pixabay.com
0

Люди, которые пережили длительный COVID, с большей вероятностью были менее образованы и имели сезонные аллергии.

вирус
Большинство людей, у которых наблюдается COVID-19 в легкой форме, также испытывают длительные симптомы COVID
Сюжет: Третья волна коронавируса
Названо число смертей от коронавируса в Новосибирской облсти на 5 августа

Названо число смертей от коронавируса в Новосибирской облсти на 5 августаЗаслуженный учитель России Татьяна Пирогова скончалась от коронавируса в НовосибирскеЕщё 480 новости

Согласно данным продольного исследования CoVHORT, проведенного в Университете медицинских наук Аризоны, большинство людей, у которых наблюдается легкая или умеренная инфекция COVID-19, также испытывают длительные симптомы COVID или стойкие симптомы более чем через 30 дней после положительного результата теста.

«Мы показали, что около 67% людей с легкой или умеренной формой COVID имеют длительный период COVID, другими словами, у них все еще есть симптомы более чем через 30 дней после положительного теста», - сказала ведущий исследователь Мелани Белл, доктор философии, магистр медицины, a профессор биостатистики Колледжа общественного здравоохранения Мел и Энид Цукерман. «Это настоящий тревожный сигнал для всех, кто не был вакцинирован. Если вы заразитесь COVID, шансы, что у вас возникнут долгосрочные симптомы, удивительно высоки», пишет medicalxpress.com.

Существующие исследования длительного COVID были сосредоточены на госпитализированных группах, перенесших тяжелую инфекцию. Исследовательская группа UArizona Health Sciences стремилась восполнить пробел в исследованиях длительного COVID путем анализа данных, полученных от не госпитализированных лиц.

В статье «Пост-острые последствия COVID-19 в когорте, не госпитализированной: результаты исследования Arizona CoVHORT», опубликованной сегодня в журнале PLOS ONE, анализировались данные участников CoVHORT с трехмесячным интервалом. С мая 2020 года исследование CoVHORT отслеживает жителей Аризоны, у которых был COVID-19, а также тех, кто не был инфицирован, с помощью онлайн-опросов, в которых фиксируются статус инфекции, симптомы и любые положительные тесты.

Среди участников, у которых был положительный результат теста на COVID-19, 68,7% испытали хотя бы один симптом через 30 дней, что свидетельствует об отличии от длительного COVID. Эта распространенность увеличилась до 77% через 60 дней наблюдения. Исследователи также обнаружили, что люди, которые пережили длительный COVID, с большей вероятностью были менее образованы, имели сезонные аллергии и ранее существовавшие состояния здоровья и самостоятельно сообщали о большей тяжести симптомов, чем люди без длительного COVID.

Лица с длительным течением COVID, опрошенные через 30 дней после положительного теста, сообщили (в порядке распространенности): усталость, одышка, туман в мозгу, стресс / беспокойство, изменение вкуса / запаха, боли в теле и мышцах, бессонница, головные боли, суставы. боль и заложенность носа - 10 самых распространенных длительных симптомов COVID.

Количество и тяжесть симптомов, а также продолжительность инфекции сильно различаются между людьми, инфицированными COVID-19. Среднее количество симптомов было три, но среди участников было до 20. Симптомы COVID-инфекции, которые длятся 30 или более дней, были научно определены исследователями как постострые последствия COVID-19 или PASC.

Для этого исследования предполагаемая распространенность PASC лишь немного меньше оценок распространенности, сообщенных для госпитализированных лиц. Это говорит о том, что лица, не госпитализированные с инфекцией COVID-19, могут испытывать длительные симптомы COVID почти так же часто, как и госпитализированные лица.

Исследование CoVHORT продолжает предоставлять важные данные, которые помогают понять, какие люди наиболее восприимчивы к тяжелой инфекции и долгосрочным последствиям COVID-19 для здоровья.

«Я изучаю репродуктивное здоровье, и данные лонгитюдного исследования CoVHORT уже дают новые идеи», - говорит Лесли В. Фарланд, доктор наук, доцент Колледжа общественного здравоохранения Цукермана. «У нас есть уникальные партнерские отношения со многими местными департаментами здравоохранения для поддержки этого исследования, и многие из наших студентов работают над ним, так что они получают реальный опыт исследований в области общественного здравоохранения в действии. Пятеро наших докторантов работают над диссертациями которые получены из данных исследования CoVHORT. Они ценны во многих отношениях».

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Олеся Железняк стала неузнаваемой: ее вид обсуждает вся сеть
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Школьница РФ умерла мгновенно с пятью подростками на скутерах
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Мужчина уколол шприцом 15-летнюю девочку прямо на улице в Москве
Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
исследованияCOVID-19долгосрочные симптомылегкое течение болезни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы перенесли корону?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Исследование: у многих с легким коронавирусом наблюдаются долгосрочные симптомы
3:00:54 8/6/2021
Исследование: у многих с легким коронавирусом наблюдаются долгосрочные симптомы
С Международным днем «Врачи мира за мир» красочные поздравления и добрая открытка для каждого 6 августа 2021 года
2:30:13 8/6/2021
С Международным днем «Врачи мира за мир» красочные поздравления и добрая открытка для каждого 6 августа 2021 года
Прививка от гриппа защищает от серьезных последствий коронавируса
2:00:39 8/6/2021
Прививка от гриппа защищает от серьезных последствий коронавируса
Будет ли 31 декабря 2021 года выходным днем?
1:30:44 8/6/2021
Будет ли 31 декабря 2021 года выходным днем?
Аномальная жара в Сибири породила "метановую бомбу": это ускорит глобальное потепление
1:00:23 8/6/2021
Аномальная жара в Сибири породила "метановую бомбу": это ускорит глобальное потепление
У бездетной пары родился сын, едва отец перестал есть хлеб
12:31:29 8/6/2021
У бездетной пары родился сын, едва отец перестал есть хлеб
Когда выкапывать морковку?
11:20:20 8/5/2021
Когда выкапывать морковку?
С праздником Преображения Господня красивые открытки и искренние слова для верующих
11:17:35 8/5/2021
С праздником Преображения Господня красивые открытки и искренние слова для верующих
Курившую в самолете и дебоширившую пассажирку подвели под уголовную статью. Смотрите видео
11:16:23 8/5/2021
Курившую в самолете и дебоширившую пассажирку подвели под уголовную статью. Смотрите видео
Столото в тираже 454 "Жилищной лотереи" 8 августа 2021 разыграет 700 млн руб. и 25 призов по 250 000 рублей
10:40:50 8/5/2021
Столото в тираже 454 "Жилищной лотереи" 8 августа 2021 разыграет 700 млн руб. и 25 призов по 250 000 рублей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской областиШесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '