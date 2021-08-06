Прививка от гриппа защищает от серьезных последствий коронавируса

В недавно опубликованном исследовании ученые-медики из Медицинской школы Университета Майами Миллера показали, что вакцина против гриппа может обеспечить жизненно важную защиту от COVID-19.
Исследование под названием «Изучение потенциальных преимуществ вакцины против гриппа против SARS-CoV-2: ретроспективный когортный анализ 74 754 пациентов» было опубликовано 3 августа в рецензируемом научном журнале PLoS One. своего рода и проанализировали деидентифицированные истории болезни пациентов со всего мира, которые убедительно свидетельствуют о том, что ежегодная прививка от гриппа снижает риск инсульта, сепсиса и ТГВ у пациентов с COVID-19. Пациенты с COVID-19, которые были вакцинированы против гриппа, также значительно реже посещали отделение неотложной помощи и были госпитализированы в отделение интенсивной терапии, пишет medicalxpress.com.
«На сегодняшний день только небольшая часть мира была полностью вакцинирована против COVID-19, и, несмотря на все разрушения, которые произошли из-за пандемии, мировому сообществу все еще необходимо найти решения для снижения заболеваемости и смертности», - говорится в исследовании. автор Девиндер Сингх, доктор медицины, заведующий отделением пластической хирургии и профессор клинической хирургии в Школе Миллера.
«Доступ к данным миллионов пациентов в режиме реального времени - невероятно мощный инструмент исследования», - добавил доктор Сингх, который проводил исследование со студентом-медиком Сьюзан Тагиофф и резидентом по пластической хирургии Бенджамином Славином, доктором медицины, оба из которых были ведущими авторами. . «Вместе с тем, чтобы задать важные вопросы, моя команда смогла наблюдать связь между вакциной против гриппа и снижением заболеваемости у пациентов с COVID-19».
Обмен результатами с учеными и широкой общественностью
Исследователи ранее представили свои предварительные данные на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID), получив международное внимание. Теперь, когда опубликовано полное исследование, авторы чрезвычайно рады впервые поделиться своими подробными выводами как с широкой публикой, так и с научным сообществом.
Исследование проводилось с использованием историй болезни пациентов из ряда стран, включая США, Великобританию, Германию, Италию, Израиль и Сингапур. Команда проверила обезличенные электронные медицинские записи в исследовательской базе данных TriNetX для более чем 70 миллионов пациентов, чтобы идентифицировать две группы из 37 377 пациентов. Затем две группы пациентов были сопоставлены по факторам, которые могут повлиять на их риск восприимчивости к тяжелой форме COVID-19, включая, помимо прочего, возраст, пол, этническую принадлежность, курение и проблемы со здоровьем, такие как диабет, ожирение и хроническая обструктивная болезнь легких.
Члены первой исследовательской группы получили вакцину от гриппа за две недели и шесть месяцев до того, как им был поставлен диагноз COVID-19. У участников второй группы также был положительный диагноз COVID-19, но они не были вакцинированы против гриппа. Частота 15 неблагоприятных исходов (сепсис; инсульты; тромбоз глубоких вен или ТГВ; тромбоэмболия легочной артерии; острая дыхательная недостаточность ; острый респираторный дистресс-синдром ; артралгия или боль в суставах; почечная недостаточность; анорексия; сердечный приступ; пневмония; посещение отделений неотложной помощи; госпитализация ; Поступление в ОИТ; и смерть) в течение 30, 60, 90 и 120 дней после положительного результата теста на COVID-19 затем сравнивали между двумя группами.
Анализ показал, что те, кто не проходил прививку от гриппа, имели значительно более высокую вероятность (до 20%) попасть в отделение интенсивной терапии. Они также значительно чаще обращались в отделение неотложной помощи (вероятность до 58%), у них развивался сепсис (вероятность до 45%), инсульт (вероятность до 58%) и ТГВ (до На 40% вероятнее). Риск смерти не уменьшился.
Как избежать неблагоприятных последствий
Исследователи также смогли подсчитать, сколько пациентов с COVID-19 должны получить вакцину против гриппа, чтобы избежать одного неблагоприятного исхода. Примечательно, что они обнаружили, что только 176 пациентам необходимо было получить вакцину от гриппа, чтобы предотвратить одно посещение отделения неотложной помощи в течение 120 дней после положительного результата теста на COVID-19. Кроме того, только 286 пациентов должны были получить вакцину от гриппа, чтобы предотвратить один случай сепсиса, который, как известно, является самым дорогостоящим заболеванием в системе здравоохранения США. Наконец, на каждые 440 пациентов, которые были в курсе прививки от гриппа, было предотвращено одно посещение отделения интенсивной терапии.
Хотя пока точно не известно, как вакцина от гриппа обеспечивает защиту от COVID-19, большинство теорий предполагают, что прививка от гриппа может укрепить врожденную иммунную систему - общие защитные механизмы, с которыми мы родились, не защищают от какого-либо одного конкретного заболевания.
По словам авторов исследования, результаты убедительно свидетельствуют о том, что вакцина против гриппа может защитить от нескольких тяжелых последствий COVID-19. Тем не менее, они настоятельно рекомендуют людям получать вакцины от COVID-19, а также ежегодную вакцину против гриппа. Они добавляют, что необходимы дополнительные исследования в форме проспективных рандомизированных контрольных испытаний, чтобы доказать и лучше понять возможную связь, но в будущем прививка от гриппа может быть использована для обеспечения повышенной защиты в странах, где вакцина COVID-19 дефицит или даже помощь в продолжающейся борьбе с инфекционными заболеваниями у лиц, уже вакцинированных против COVID-19.
«Непрерывное продвижение вакцины против гриппа также может помочь населению мира избежать возможной« твиндемии »- одновременной вспышки гриппа и коронавируса», - сказал Тагиофф. "Независимо от степени защиты, обеспечиваемой вакциной против гриппа против неблагоприятных исходов, связанных с COVID-19, простая возможность сохранить глобальные ресурсы здравоохранения путем удержания числа случаев гриппа под контролем является достаточной причиной, чтобы отстаивать постоянные усилия по продвижению вакцинации против гриппа. по всему миру."