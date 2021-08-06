Могу ли я заразиться коронавирусом после вакцинации?

Это неясно, но исследователи изучают вероятность развития долгосрочных симптомов у любого, кто может заразиться после вакцинации.
Вакцины COVID-19, используемые во всем мире, эффективны для предотвращения тяжелых заболеваний и смерти от коронавируса, но некоторые люди действительно заражаются после прививки. Эксперты в области здравоохранения говорят, что в таких случаях «прорыва» вакцины должны помочь уменьшить тяжесть любого заболевания, с которым люди сталкиваются, пишет medicalxpress.com.
Но исследователи также изучают, могут ли эти прорывные случаи привести к длительному развитию COVID-19, когда люди испытывают постоянные, возвращающиеся или новые симптомы через месяц или более после заражения. Состояние может развиться после тяжелых начальных инфекций или даже у тех, у кого изначально были легкие симптомы или их отсутствие.
По некоторым оценкам, около 30% невакцинированных пациентов с COVID-19 развивают долгосрочные симптомы, включая одышку, усталость, трудности с концентрацией внимания, бессонницу и мозговой туман. Подобные симптомы могут развиться и после других вирусных инфекций.
Небольшое исследование, опубликованное недавно в Израиле, показало, что у нескольких медицинских работников с прорывными инфекциями наблюдается явная длительная COVID-19 . У них развились легкие симптомы, включая кашель, усталость и слабость, которые сохранялись не менее шести недель.
Более крупные исследования продолжаются.
Исследователи не знают, почему симптомы сохраняются, но полагают, что некоторые симптомы отражают рубцевание легких или повреждение других органов в результате тяжелых начальных инфекций. Другая теория предполагает, что вирус может задерживаться в организме и вызывать иммунный ответ, который приводит к появлению симптомов.