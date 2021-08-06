Врачам ковидных госпиталей разрешили не носить противочумные костюмы

Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке рассказал, что Роспотребнадзор согласился отменить обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне». Вместе него можно носить защитный комбинезон или длинный хирургический халат.
- На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, - рассказал Проценко.
Кстати, в зависимости от вида деятельности Роспотребнадзор разрешил использовать и обычный белый халат с длинным рукавом. Но в тоже время медикам нужно надевать респираторы, лицевые щитки и защитные маски.