Врачам ковидных госпиталей разрешили не носить противочумные костюмы
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Врачам ковидных госпиталей разрешили не носить противочумные костюмы

9:44:098/6/2021Фото: pixabay
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Но респираторы и маски им все еще нужно надевать.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке рассказал, что Роспотребнадзор согласился отменить обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне». Вместе него можно носить защитный комбинезон или длинный хирургический халат.

- На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, - рассказал Проценко.

Кстати, в зависимости от вида деятельности Роспотребнадзор разрешил использовать и обычный белый халат с длинным рукавом. Но в тоже время медикам нужно надевать респираторы, лицевые щитки и защитные маски.

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коронавирусКоммунаркапротивочумные костюмы
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