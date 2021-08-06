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Стал известен миллиардер, который больше всех заработал на производстве вакцины "Спутник"

10:34:208/6/2021Фото: pixabay
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Его прибыль составила больше 50 миллиардов рублей.

Фармпроизводители заработали миллиарды на вакцине
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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С начала года Центр имени Гамалеи, который разработал вакцину «Спутник» разместил контракты на ее выпуск более чем на 95 миллиардов рублей. Так, с января по август Центр разместил в нашей стране 11 контрактов на производство более 90 миллионов доз вакцины на общую стоимость 95,2 миллиарда рублей. Крупнейший контракт на 33,5 миллиардов появился на портале госзакупок в августе. Кроме того, за первые восемь месяцев 2021-го в оборот выпустили около 30 миллионов доз вакцины, сообщает Коммерсант.

В итоге, из 57 миллиардов рублей 80% заработал миллиардер Виктор Харитонин, который владеет компанией Фармстандарт. Фирма ввела в обращение почти 60 процентов препарата, получив около 33,3 миллиарда рублей, подсчитало издание.

«Лекко» вывела оборот вакцины на 6,1 миллиарда рублей, «Генериум» — на 6,5 миллиарда рублей. «Биокад» выпустил вакцину еще на 2,2 миллиарда рублей или 3,8 процента от общего объема доз, находящихся в обороте.

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