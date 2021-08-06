Дерзкий побег: СК опубликовал видео из камеры, откуда сбежал обвиняемый в убийстве "мясного короля"

Следственный комитет 6 августа опубликовал видео с места побега пятерых арестантов из изолятора временного содержания в Истре.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на пятницу из ИВС в Подмосковье сбежали пятеро заключенных. Они открутили замки дверей гаечным ключом. Беглецов - уроженцев Молдавии - ищут в Москвском и соседних регионах. Полиция организовала дополнительные посты и заслоны на возможных маршрутах отхода беглецов.
Возбуждены два уголовных дела - по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора и по факту побега. По последнему задержаны двое сотрудников изолятора по подозрению в превышении полномочий, сообщила представитель областного главка СКР Ольга Врадий.
"Задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД по городу Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ)", - сказала Врадий в пятницу журналистам.
По ее словам, следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, "проводятся осмотры и допросы, изъяты журналы регистрации, изучаются должностные инструкции сотрудников ИВС". По информации ряда СМИ, один из дежурных ИВС, признался, что заснул и не услышал, как арестанты сбежали. Ничего не слышали и сокамерники, хотя говорят, что были разговоры о побеге.
Но следствие не исключает причастности сотрудника ИВС к помощи в побеге. Где преступники раздобыли инструмент — неизвестно, посторонние предметы в изоляторе категорически запрещены.
Провода камер видеонаблюдения на здании изолятора временного содержания в Истре оказались обрезанными. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва — новостная». На кадрах можно разглядеть трубу, уходящую вверх здания ИВС, а также камеру с перерезанными проводами.
Среди сбежавших 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. По версии следствия, Мавриди в ноябре 2020-го застрелил бизнесмена из арбалета.
Сообщается, что Мавриди накануне побега перевели в другую камеру, почему - выясняется.
Предполагается, что у заключенных были сообщники на свободе, которые помогли им организовать побег.