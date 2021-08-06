Дерзкий побег: СК опубликовал видео из камеры, откуда сбежал обвиняемый в убийстве "мясного короля"
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Дерзкий побег: СК опубликовал видео из камеры, откуда сбежал обвиняемый в убийстве "мясного короля"

11:27:378/6/2021,Анна ГончаренкоФото: Pixabay
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Один из задержанных сотрудников ИВС рассказал, что проспал момент побега. Следствие не исключает, что у пятерых исчезнувших арестантов были помощники не только за пределами изолятора.

В подмосковной Истре из изолятора сбежали пять подсудимых

Следственный комитет 6 августа опубликовал видео с места побега пятерых арестантов из изолятора временного содержания в Истре.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на пятницу из ИВС в Подмосковье сбежали пятеро заключенных. Они открутили замки дверей гаечным ключом. Беглецов -  уроженцев Молдавии - ищут в Москвском и соседних регионах. Полиция организовала дополнительные посты и заслоны на возможных маршрутах отхода беглецов.

Возбуждены два уголовных дела - по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора и по факту побега. По последнему задержаны двое сотрудников изолятора по подозрению в превышении полномочий, сообщила представитель областного главка СКР Ольга Врадий.

"Задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД по городу Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ)", - сказала Врадий в пятницу журналистам.

По ее словам, следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, "проводятся осмотры и допросы, изъяты журналы регистрации, изучаются должностные инструкции сотрудников ИВС". По информации ряда СМИ, один из дежурных ИВС, признался, что заснул и не услышал, как арестанты сбежали. Ничего не слышали и сокамерники, хотя говорят, что были разговоры о побеге.

Но следствие не исключает причастности сотрудника ИВС к помощи в побеге. Где преступники раздобыли инструмент — неизвестно, посторонние предметы в изоляторе категорически запрещены.

Провода камер видеонаблюдения на здании изолятора временного содержания в Истре оказались обрезанными. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва — новостная». На кадрах можно разглядеть трубу, уходящую вверх здания ИВС, а также камеру с перерезанными проводами.

Среди сбежавших 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. По версии следствия, Мавриди в ноябре 2020-го застрелил бизнесмена из арбалета.

Сообщается, что Мавриди накануне побега перевели в другую камеру, почему - выясняется.

Предполагается, что у заключенных были сообщники на свободе, которые помогли им организовать побег.

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