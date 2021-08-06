Маски снять разрешил Роспотребнадзор. При каких условиях?

Требование к ношению масок относится к тем случаям, когда человек находится в общественном месте в закрытом помещении или во время массовых мероприятий. Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, пояснила, что требования ведомства не относятся к отдыхающим или проводящим время на открытом воздухе вне скопления людей.
- Россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски... если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают. В закрытых помещениях — да, это требование остается, оно неизбежно, — сказала Попова в интервью на канале «Россия 24».
По слова Поповой, данная практика существует во многих государствах. Также она рекомендовала соблюдать меры профилактики отдыхающим, которые находятся на отечественных курортах.
Ранее стало известно, что в Москве отменено обязательное ношение перчаток, которое до сих пор было в силе. Данное требование вызывало множество споров. Дерматологи уверяли, что от ношения перчаток вреда для кожи гораздо больше, а вирус на них сохраняется дольше, тем более, что россияне использовали перчатки по несколько раз, а не выбрасывали.