Подробности изнасилования девочки на пляже "Дюны" в Бердске: Подозреваемый врач работал и в частной клинике

Детского врача из Бердска подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", о происшествии стало известно накануне, 6 августа. Мать пострадавшей школьницы написала заявление в полицию о том, что над ее дочерью надругался врач-психиатр, работающий в Бердской ЦГБ. Ему 30 лет.
Нападение на девочку, по ее словам, произошло 4 августа.
— Женщина пояснила, что 30-летний мужчина напал на ее 16-летнюю дочь на территории пляжа «Дюны» в Бердске. Им оказался детский врач-психиатр, пострадавшая девочка являлась его пациенткой, — цитирует НГС собственный источник в правоохранительных органах.
После сообщения в полицию возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Известно, что подозреваемого уже задержали, с ним проводятся следственные действия. Впрочем, Следственный комитет пока официально не комментирует произошедшее.
Однако стало известно, что задержанный доктор ведет прием еще и в частной клинике. По информации издания, он подрабатывает там менее года. Как сообщили его коллеги, нареканий к его работе у клиники не было, как и жалоб от пациентов.
Напомним, что минздрав Новосибирской области оказывает помощь следственным органам, как и Бердская горбольница, где работает подозреваемый. Пока не сообщается, уволен ли врач из ЦГБ и из частной клиники.
— По факту произошедшего СК России по Новосибирской области возбуждено и расследуется уголовное дело. Минздрав Новосибирской области и Бердская городская больница готовы оказать все необходимое содействие для максимально объективного расследования произошедшего, — сообщили в пресс-службе регионального минздрава в пятницу.
Отмечается, что министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов "взял на личный контроль данную ситуацию".