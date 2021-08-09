Книгу соратницы Навального Киры Ярмыш хотят признать пропагандой гомосексуализма и наркотиков
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Книгу соратницы Навального Киры Ярмыш хотят признать пропагандой гомосексуализма и наркотиков

9:54:338/9/2021Фото: Wikimedia Commons
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Запрос в Генпрокуратуру поступил от главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина.

Кира Ярмыш в своей книге описала будни спецприемника

Запрос в Генеральную прокуратуру от главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина на проверку книги Киры Ярмыш поступил сегодня, 9 августа.

В произведении «Невероятные происшествия в женской камере №3» ярко представлено описание лесбийских постельных сцен, дана инструкция по курению гашиша и описаны сцены самоубийства. Обо всем этом говорится в письме генпрокурору РФ Игорю Краснову, на которое ссылается ТАСС. В настоящее время Кира Ярмыш находится под домашним арестом по «санитарному делу».

Ранее, после запросов Виталия Бородина, было признано нежелательной организацией издание «Проект», специализирующееся на расследованиях, сотрудники этой организации, также как и сотрудники «Открытых медиа», были признаны иноагентами. Издания после решения суда закрылись.

По мнению Бородина, СМИ, на которые он указал, финансировались деньгами конгресса США и бизнесмена Михаила Ходорковского. Источники информации, из которых он почерпнул сведения, Бородин указать не мог и сослался на их доступность «в таких же телеграм-каналах, помойках».

Он также предупредил, что готовятся новые расследование по «некоторым журналистам». Кстати, Бородин учился в США на грант фонда NED (объявлен нежелательной организацией в 2015 году).

Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального, выпустила книгу «Невероятные происшествия в женской камере № 3» осенью 2020 года в издательстве Corpus. Действие сюжета происходит в спецприемнике, куда главная героиня Аня попадает после задержания из-за участия в антикоррупционном митинге и ареста на 10 суток.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 8 августа другая соратница Навального Любовь Соболь уехала за границу, несмотря на запрет суда покидать Москву.

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