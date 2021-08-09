Без питьевой воды остались жители поселка Светлого в Бердске: Они сами повредили трубу

11 августа жителям поселка Светлого в Бердске снова дадут холодную воды. Об этом в понедельник сообщил директор муниципального Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин.
Об отключении воды в Светлом он доложил на расширенном аппаратном совещании, рассказали в пресс-центре мэрии.
Пронюшкин пояснил, что во время прокладки труб владельцы частных домов в поселке допустили "ряд нарушений, что привело к порыву".
-Сейчас в поселок организован подвоз воды и идет закупка пластиковой трубы для ремонтных работ, - подчеркнул руководитель КБУ.
Специалисты Комбината решили пропустить пластиковую трубу в действующую, поскольку поселковцы категорически против открытых работ по замене аварийного участка водопровода.
Предполагается, что до среды аварию удастся устранить и восстановить водоснабжение.
О том, что грозит повредившим трубу - в ближайшее время.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июле КБУ устранял фекальную аварию в районе станции Береговой - сточные воды текли прямо в Обское море на популярном пляже.