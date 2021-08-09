Без питьевой воды остались жители поселка Светлого в Бердске: Они сами повредили трубу
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Без питьевой воды остались жители поселка Светлого в Бердске: Они сами повредили трубу

8:40:018/9/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Воду поселковцам подвозят. Открытые работы на своей территории они категорически запретили. КБУ будет вставлять дырявую трубу в пластиковую.

Анатолий Пронюшкин в мае 2021 года стал директором КБУ

11 августа жителям поселка Светлого в Бердске снова дадут холодную воды. Об этом в понедельник сообщил директор муниципального Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин.

Об отключении воды в Светлом он доложил на расширенном аппаратном совещании, рассказали в пресс-центре мэрии.

Пронюшкин пояснил, что во время прокладки труб владельцы частных домов в поселке допустили "ряд нарушений, что привело к порыву".

-Сейчас в поселок организован подвоз воды и идет закупка пластиковой трубы для ремонтных работ, - подчеркнул руководитель КБУ.

Специалисты Комбината решили пропустить пластиковую трубу в действующую, поскольку поселковцы категорически против открытых работ по замене аварийного участка водопровода.

Предполагается, что до среды аварию удастся устранить и восстановить водоснабжение.

О том, что грозит повредившим трубу - в ближайшее время.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июле КБУ устранял фекальную аварию в районе станции Береговой - сточные воды текли прямо в Обское море на популярном пляже.

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