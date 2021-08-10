Число отравивших в поезде до Адлера детей выросло до 101: Повара и директора вагона-ресторана задержали

В Ростовской области и Краснодарском крае задержаны директор, повар и официант вагона-ресторана поезда «Мурманск — Адлер», в котором отравилась почти сотня детей. Об этом 10 августа сообщили в главке СКР.
Их подозревают в совершении преступлений по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), и ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 6 августа от детей, следовавших в составе организованных групп в летние оздоровительные лагеря Кубани, поступили жалобы на пищевое отравление.
Прибывшие к поезду медицинские работники, осмотрев несовершеннолетних, приняли решение о госпитализации 31 пассажира в учреждения здравоохранения Белореченска и Апшеронска, по прибытии состава в пункт назначения свыше 70 детей направлены в больницы. Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, следователями проведен масштабный комплекс следственных и процессуальных действий в Мурманске, Москве, Ростове – на – Дону, Краснодарском крае.
-Установлено, что повар и официант вагона ресторана пассажирского поезда сообщением «Мурманск — Адлер», зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом своего работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, что привело к распространению массового заболевания детей. Директор вагона-ресторана, в свою очередь, не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, - рассказала в ведомстве.
Напомним, что в ресторане обнаружили гнилые овощи, просроченные продукты и хлеб с плесенью.
Подозреваемые задержаны, в ближайшее время следствие предъявит им обвинение и выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.