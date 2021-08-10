Число отравивших в поезде до Адлера детей выросло до 101: Повара и директора вагона-ресторана задержали
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Число отравивших в поезде до Адлера детей выросло до 101: Повара и директора вагона-ресторана задержали

6:07:188/10/2021
0

Они знали, что у них норовирусная инфекция, но не сообщили об этом работодателю. Кроме того, в ресторане нашли гнилые продукты.

Следствие хочет арестовать виновных в отравлении детей

В Ростовской области и Краснодарском крае задержаны директор, повар и официант вагона-ресторана поезда «Мурманск — Адлер», в котором отравилась почти сотня детей. Об этом 10 августа сообщили в главке СКР.

Их подозревают в совершении преступлений по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), и ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 6 августа от детей, следовавших в составе организованных групп в летние оздоровительные лагеря Кубани, поступили жалобы на пищевое отравление.
Прибывшие к поезду медицинские работники, осмотрев несовершеннолетних, приняли решение о госпитализации 31 пассажира в учреждения здравоохранения Белореченска и Апшеронска, по прибытии состава в пункт назначения свыше 70 детей направлены в больницы. Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, следователями проведен масштабный комплекс следственных и процессуальных действий в Мурманске, Москве, Ростове – на – Дону, Краснодарском крае.

-Установлено, что повар и официант вагона ресторана пассажирского поезда сообщением «Мурманск — Адлер», зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом своего работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, что привело к распространению массового заболевания детей. Директор вагона-ресторана, в свою очередь, не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, - рассказала в ведомстве.

Напомним, что в ресторане обнаружили гнилые овощи, просроченные продукты и хлеб с плесенью.

Подозреваемые задержаны, в ближайшее время следствие предъявит им обвинение и выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Погиб в 41 год: умер любимый миллионами комик
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Олеся Железняк стала неузнаваемой: ее вид обсуждает вся сеть
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

За подозрение в убийстве инвалида депутата выгнали из КПРФ
5:37:47 8/10/2021
За подозрение в убийстве инвалида депутата выгнали из КПРФ
Водитель на иномарке задавил 10-месячного младенца на пляже
5:30:30 8/10/2021
Водитель на иномарке задавил 10-месячного младенца на пляже
Беременную вторым ребенком 15-летнюю Дашу зверски избил маленький "папа"
5:23:37 8/10/2021
Беременную вторым ребенком 15-летнюю Дашу зверски избил маленький "папа"
Эффективные методы борьбы с магнитными бурями, чтобы никогда не замечать вспышек на солнце
5:20:06 8/10/2021
Эффективные методы борьбы с магнитными бурями, чтобы никогда не замечать вспышек на солнце
БердскЧто стало с Дмитрием Кожемякиным, который задавил насмерть 5-летнего мальчика на Audi Q7 в Академгородке
5:14:23 8/10/2021
Что стало с Дмитрием Кожемякиным, который задавил насмерть 5-летнего мальчика на Audi Q7 в Академгородке
СК завел уголовное дело после гибели 11 пациентов в больнице Северной Осетии
5:09:19 8/10/2021
СК завел уголовное дело после гибели 11 пациентов в больнице Северной Осетии
Олимпийская спортсменка умерла через несколько часов после публикации поста в Инстаграм
5:04:57 8/10/2021
Олимпийская спортсменка умерла через несколько часов после публикации поста в Инстаграм
Хозяйка квартиры выставила счет в 500 000 рублей за исцарапанный диван и обои арендатору в Новосибирске
4:56:13 8/10/2021
Хозяйка квартиры выставила счет в 500 000 рублей за исцарапанный диван и обои арендатору в Новосибирске
Папу Римского поместили под усиленную охрану из-за угроз
4:53:54 8/10/2021
Папу Римского поместили под усиленную охрану из-за угроз
СК возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова и Ивана Жданова
4:33:23 8/10/2021
СК возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова и Ивана Жданова