Дворник-квартирантка из Бердска зарезала приютившего ее жителя Новосибирска
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Дворник-квартирантка из Бердска зарезала приютившего ее жителя Новосибирска

10:00:398/10/2021Фото: СКР
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Она восемь раз ударила его ножом в грудь. Но вину за преступления свалила на гостей.

Женщина-дворник зарезала 60-летнего новосибирца в его квартире

В Новосибирске судят 50-летнюю женщину-дворника. Ее обвиняют в убийстве 60-летнего мужчины, приютившего ее в своем доме на ул. Учительской. Как стало известно, обвиняемая ранее имела судимость за насильственные преступления.

Она познакомилась с пожилым мужчиной на улице и пожаловалась, что работает дворником, а на работу из Бердска ездить далеко. Новый знакомый пустил ее к себе пожить.

По версии следствия, 18 апреля квартирантка и пожилой мужчина выпивали вместе с гостями. Во время внезапно возникшей ссоры она схватилась за нож и нанесла восемь ударов в грудь хозяину квартиры. По информации регионального СК, потерпевший скончался на месте.

— Обвиняемая не признает вину, она обвинила гостей. Якобы она зашла в комнату с гостями и обнаружила тело мужчины в крови, а рядом с ним нож. Свидетели рассказали, что она напала на погибшего мужчину. Женщина находится под стражей, — цитирует КП-Новосибирск помощника прокурора Дзержинского района Олесю Бажайкину.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердском горсуде возобновили рассмотрение дела об убийстве человека, облитого кипятком, несмотря на то, суд присяжных вынес оправдательный вердикт.

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