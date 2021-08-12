Потерпевшей по делу о присвоении денег главным наркологом Бердска Светланой Емельяновой признали главврача ЦГБ Аллу Дробинскую

В Бердском городском суде 10 августа продолжилось рассмотрение громкого уголовного дела, возбужденного в отношении главного нарколога Бердска Светланы Емельяновой. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», процесс над заведующей наркологическим отделением Бердской ЦГБ начался 21 июля. Следующее заседание назначено на 18 августа.
Как рассказали «Курьер. Среда Бердск» в горсуде, на последнем судебном заседании допросили главврача Бердской городской больницы Аллу Дробинскую. Она признана потерпевшей, поскольку материальный ущерб, по версии следствия, ее подчиненная Емельянова нанесла ЦГБ.
Следствие полагает, что Светлана Емельянова присвоила 420 тыс. рублей. Деньги она получила от горожан за проведение медосмотра для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия - за справки от психиатра об отсутствии алкогольной и наркотической зависимости. Но в кассу больницы эти средства не поступили.
Врача обвиняют по ст. 160 УК РФ – присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Как уточняли «Курьер. Среда. Бердск» в бердской прокуратуре, врач-нарколог в течение полутора лет оформила 422 справки стоимостью порядка 1000 рублей каждая. Следователи проводили обыски в кабинете заведующей и других помещениях отделения, расположенного по адресу: ул. Попова, 10/1. Свидетелями в суде выступят коллеги Емельяновой по наркологии.
Позже добавилась еще одна статья – 285 УК РФ – использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной заинтересованности. Емельянову обвинили в том, что она получила незаконно 436 тысяч рублей стимулирующих выплат, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Подсудимая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. После возбуждения уголовного дела она взяла длительный больничный — на несколько месяцев. Судя по всему, пока она официально не отстранена от должности завотделением. На сайте Бердской ЦГБ Светлана Емельянова 12 августа она значится заведующей наркоотделением.
Санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ, которую инкриминируют Емельяновой, предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. Известно, что обвиняемая раскаялась и частично возместила ущерб, что может повлиять на тяжесть приговора.
Светлана Емельянова считается одним из лучших психиатров и наркологов Бердска. В профессии она 28 лет — после окончания Новосибирского мединститута в 1993 году. 10 лет возглавляет наркологическое отделение Бердской ЦГБ.