Талибы вошли в Кабул
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Талибы вошли в Кабул

3:25:318/15/2021
0

Под контроль взят Кабульский университет на западе столицы. Талибы вывесили на нем свой флаг. Ряд стран начали эвакуацию посольств.

Талибы захватили столицу Афганистана

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило 15 августа, что боевики «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) входят в столицу Кабул со всех сторон. Администрация президента страны утверждает, что Кабул не подвергался нападению и ситуация в городе находится под контролем.

Катарские талибы призвали боевиков воздерживаться от насилия во время захвата Кабула. Они обещают сохранить безопасные коридоры для тех, кто хочет покинуть Афганистан и призвали женщин укрыться в безопасных районах.

Под контроль взят Кабульский университет на западе столицы. Талибы вывесили на нем свой флаг.

Представитель «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) сообщил Reuters, что движение не хочет смертей мирных жителей, но вместе с тем не объявляло прекращение огня.

Накануне талибы без боя захватили Джалалабаи и Кандагар - крупнейшие города Афганистана. Оставалась только столица - Кабул был последним городом, который контролировали правительственные силы.

Ряд стран, в частности, Великобритания, США и Чехия эвакуируют сотрудников посольств из Афганистана. Улететь можно только из кабульского аэропорта.

Ситуация в Афганистане обострилась летом на фоне ухода военного контингента США и НАТО. Вашингтон обещал вывести войска до 11 сентября.

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

О чем должна помолиться каждая женщина в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2021 года?
3:20:25 8/15/2021
О чем должна помолиться каждая женщина в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2021 года?
Опасные фразы при общении с мошенниками по телефону перечислил юрист
3:00:40 8/15/2021
Опасные фразы при общении с мошенниками по телефону перечислил юрист
Удивительные сюрпризы в сентябре обещают для России синоптики
2:38:52 8/15/2021
Удивительные сюрпризы в сентябре обещают для России синоптики
Что принято делать на Вознесение Девы Марии 15 августа 2021 года? Значение праздника и традиции
2:20:27 8/15/2021
Что принято делать на Вознесение Девы Марии 15 августа 2021 года? Значение праздника и традиции
Путин посмертно представил к орденам Мужества разбившихся в Турции российских военных. Список погибших
2:18:45 8/15/2021
Путин посмертно представил к орденам Мужества разбившихся в Турции российских военных. Список погибших
Авербух и Арзамасова стали родителями: У них родился сын
2:09:18 8/15/2021
Авербух и Арзамасова стали родителями: У них родился сын
БердскКомандир поисковиков из Бердска нашел останки солдата-однофамильца на местах боев в Тверской области
1:42:10 8/15/2021
Командир поисковиков из Бердска нашел останки солдата-однофамильца на местах боев в Тверской области
Можно ли работать в день Блаженного Василия 15 августа 2021 года?
1:20:31 8/15/2021
Можно ли работать в день Блаженного Василия 15 августа 2021 года?
Горячую воду отключат на четыре дня с 16 августа в сотнях домов Новосибирска
1:07:59 8/15/2021
Горячую воду отключат на четыре дня с 16 августа в сотнях домов Новосибирска
Министр назвал город в Забайкалье «жопой мира»: Так поразили его во время отпуска дороги
12:50:02 8/15/2021
Министр назвал город в Забайкалье «жопой мира»: Так поразили его во время отпуска дороги