Талибы вошли в Кабул

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило 15 августа, что боевики «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) входят в столицу Кабул со всех сторон. Администрация президента страны утверждает, что Кабул не подвергался нападению и ситуация в городе находится под контролем.
Катарские талибы призвали боевиков воздерживаться от насилия во время захвата Кабула. Они обещают сохранить безопасные коридоры для тех, кто хочет покинуть Афганистан и призвали женщин укрыться в безопасных районах.
Под контроль взят Кабульский университет на западе столицы. Талибы вывесили на нем свой флаг.
Представитель «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) сообщил Reuters, что движение не хочет смертей мирных жителей, но вместе с тем не объявляло прекращение огня.
Накануне талибы без боя захватили Джалалабаи и Кандагар - крупнейшие города Афганистана. Оставалась только столица - Кабул был последним городом, который контролировали правительственные силы.
Ряд стран, в частности, Великобритания, США и Чехия эвакуируют сотрудников посольств из Афганистана. Улететь можно только из кабульского аэропорта.
Ситуация в Афганистане обострилась летом на фоне ухода военного контингента США и НАТО. Вашингтон обещал вывести войска до 11 сентября.