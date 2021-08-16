У рожденных в коронавирус младенцев падает интеллект, выяснили ученые
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У рожденных в коронавирус младенцев падает интеллект, выяснили ученые

1:55:288/16/2021Фото: pixabay
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Дети страдают головными болями и утомляемостью из-за перенесенного ковида.

Интеллект у младенцев падает на 20%
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Ученые выявили, какими осложнениями страдают дети, перенесшие коронавирусную инфекцию. Так, по данным CDC, дети часто страдают от хронических головных болей и утомляемости из-за «длительного COVID». Отметим, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом среди детей возросла на 31%.

- Младенцы, рожденные во время пандемии Covid, «имеют более низкий IQ»: трехмесячные дети теперь набирают около 80 баллов по тестам о развитии интеллекта, в то время, как до пандемии они набирали 100 процентов, - говорится в исследованиях.

Напомним, 16 августа, оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил новые данные по заболевшим. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 183 новых заболевших. Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 42, 79 лет и двое мужчин в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 21, 66, 67, 69, 71 и 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 501 человек.

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