У рожденных в коронавирус младенцев падает интеллект, выяснили ученые

Ученые выявили, какими осложнениями страдают дети, перенесшие коронавирусную инфекцию. Так, по данным CDC, дети часто страдают от хронических головных болей и утомляемости из-за «длительного COVID». Отметим, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом среди детей возросла на 31%.
- Младенцы, рожденные во время пандемии Covid, «имеют более низкий IQ»: трехмесячные дети теперь набирают около 80 баллов по тестам о развитии интеллекта, в то время, как до пандемии они набирали 100 процентов, - говорится в исследованиях.
Напомним, 16 августа, оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил новые данные по заболевшим. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 183 новых заболевших. Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 42, 79 лет и двое мужчин в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 21, 66, 67, 69, 71 и 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 501 человек.